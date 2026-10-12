Mitzic : le gouvernement s’engage aux côtés des producteurs d’ananas de Belleville

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En visite officielle dans le département de l’Okano, à Mitzic, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, s’est rendu au village Belleville. L’objectif principal de ce déplacement était d’échanger avec les membres de la coopérative agricole locale, pôle stratégique de la production d’ananas dans le nord du Gabon.

« J’entends parler de Belleville et de sa production d’ananas depuis des années. Il était important que je vienne vous rencontrer, voir ce que vous faites et examiner comment vous accompagner », a déclaré le ministre à son arrivée. S’inscrivant dans la vision du président de la République, le membre du gouvernement a rappelé l’ambition nationale d’atteindre l’autosuffisance alimentaire d’ici deux à trois ans. Qualifiant l’ananas de « filière de souveraineté », il a annoncé une réorganisation structurelle des réseaux de distribution pour permettre aux exploitants de desservir l’ensemble du territoire, bien au-delà de leurs circuits habituels.

Des engagements pragmatiques et des équipements renforcés

Privilégiant une approche de terrain, le ministre a tenu à tenir un discours de vérité face aux agriculteurs. « Mon engagement est de vous dire la vérité. Nous allons examiner ensemble votre cahier des charges et voir ce que nous pouvons faire ou non », a-t-il affirmé. Pour soutenir l’effort collectif, Pacôme Kossy a concrétisé son soutien en annonçant la dotation d’un second tracteur équipé d’attelages.

Ce nouveau matériel vient compléter un premier engin déjà offert par le ministère ainsi que les tronçonneuses remises précédemment par la Première dame, Zita Oligui Nguema, lors de sa tournée provinciale dans le Woleu-Ntem.

Un potentiel agricole face aux défis de la logistique

Pour le Dr Daniel Obame Ondo, président d’honneur de la structure et ancien député de la Transition, cette première visite ministérielle dans l’histoire du village constitue un tournant majeur. Fondée dans les années 1970, la coopérative réunit aujourd’hui 57 membres et exploite plus de 200 hectares. Avec une densité d’environ 60 000 pieds par hectare et des rangs espacés de 20 à 25 centimètres, les rendements atteignent près de 75 tonnes à l’hectare.

Cependant, ces performances remarquables restent freinées par des obstacles structurels. La conservation des récoltes, les coûts de transport et les difficultés de commercialisation empêchent encore une grande partie des fruits d’acheminer les marchés urbains, notamment celui de Libreville. L’appui financier et le renforcement des capacités annoncés par le ministère visent précisément à lever ces verrous logistiques.