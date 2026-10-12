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AfroCAN 2027 : le Gabon surclasse le Congo et s’envole vers Kigali

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 octobre 2026 à 9h52min
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Deux matchs, deux démonstrations et un billet composté pour le Rwanda. Au lendemain d’un succès héroïque face au Cameroun à Douala (83-80), la sélection nationale locale du Gabon a parachevé son chef-d’œuvre ce dimanche 11 octobre. Opposés au Congo, les jeunes Panthères ont infligé un véritable cavalier seul à leurs voisins (86-58), scellant leur qualification pour la phase finale de l’AfroCAN 2027.

Dans ce tournoi qualificatif d’une exigence extrême, où seul le premier du groupe A décrochait l’unique sésame disponible, la marge d’erreur était nulle. Conscients de l’enjeu, les hommes du duo d’entraîneurs Johd Masnoudji et Fabrice Nolet ont refusé tout suspense. Dès les premières minutes, les Gabonais ont imposé un rythme d’enfer, étouffant des Diables Rouges rapidement dépassés par l’intensité physique et la vitesse de jeu adverse. Avec une victoire autoritaire scellée par 28 points d’écart, le Gabon n’a laissé aucune place aux calculs et a validé son ticket pour Kigali en patron.

Une démonstration collective portée par des individualités étincelantes

Sur le parquet de Douala, les performances individuelles se sont sublimées au service du collectif. Dolvitch Moupomo a régné en maître dans la raquette, compilant un impressionnant double-double avec 18 points, 15 rebonds, 3 passes décisives et une évaluation de 25. Derrière l’arc, Adonis Abessolo a fait parler la poudre : meilleur marqueur du match avec 20 unités, l’artilleur gabonais a assommé la défense congolaise en inscrivant cinq paniers à trois points.

Canal_octobre

Le reste du cinq majeur a joué à l’unisson. Darcy Makambo, précieux la veille, a maintenu sa constance avec 12 points et 5 rebonds. De son côté, le meneur Hermann Junior Boukosso s’est transformé en cauchemar pour les arrières adverses : auteur de 11 points et 6 passes décisives, il a surtout provoqué un véritable désarroi en réussissant 10 interceptions, pour une note d’évaluation de 19.

La confirmation d’une génération décomplexée

Après la bataille indécise remportée au courage face aux Camerounais, ce succès éclatant confirme l’essor d’une jeune garde gabonaise pétrie de talent et libérée de tout complexe. En signant un parcours sans faute durant cette campagne, les Panthères envoient un signal fort à l’ensemble du continent. Ce groupe solidaire, dynamique et conquérant n’ira pas au Rwanda pour y faire de la figuration, mais bien pour jouer les premiers rôles au pays des mille collines.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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