Gabon : l’activité des télécommunications rebondit de 3,8 % au deuxième trimestre 2026

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Après un début d’année morose marqué par une contraction de 6,2 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, le secteur gabonais des télécommunications reprend progressivement des couleurs. Selon les derniers chiffres publiés par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), l’indice d’activité de la téléphonie a progressé de 3,8 % entre avril et juin 2026. Un rebond bienvenu qui permet d’atténuer les pertes des trois premiers mois, même s’il traduit davantage une normalisation de l’activité qu’une véritable accélération de la croissance.

Ce retour progressif à la dynamique positive s’explique principalement par la demande soutenue des usagers pour les services de données mobiles et l’Internet à haut débit. Parallèlement, le segment « voix », qui traversait une période d’essoufflement, a également enregistré une nette amélioration au cours du trimestre.

Pour les opérateurs du secteur, ce double résultat confirme le rôle stratégique de la data dans le modèle économique global. À mesure que la consommation numérique se généralise au sein de la population, la fourniture de données internet s’impose désormais comme le pilier central du chiffre d’affaires du secteur.

Les restrictions sur les réseaux sociaux ont pesé sur le semestre

En dépit de ces performances encourageantes au deuxième trimestre, le bilan global des six premiers mois de l’année 2026 reste en légère demi-teinte, affichant un recul cumulé de 0,3 %. Par rapport au même trimestre de l’année 2025, la progression plafonne à un modeste 0,3 %, témoignant d’une simple stabilisation du marché.

Pour expliquer ce frein à l’échelle semestrielle, la DGEPF pointe du doigt l’impact direct des restrictions temporaires d’accès aux réseaux sociaux. Ces plateformes figurant parmi les plus grandes consommatrices de données mobiles, le blocage ou le ralentissement de leurs usages s’est immédiatement répercuté sur les volumes de souscription des abonnés et, par ricochet, sur les revenus des opérateurs.

Des perspectives qui appellent à la prudence

Si le deuxième trimestre offre une lueur d’espoir, la concrétisation d’une relance durable d’ici la fin de l’année demeure conditionnée par plusieurs facteurs clés. Les acteurs du marché devront s’assurer que l’engouement pour les services de données reste suffisamment fort pour compenser les aléas liés au segment voix ou d’éventuelles nouvelles perturbations sur les usages digitaux. La capacité du secteur à maintenir un environnement stable sera donc déterminante pour transformer cette reprise ponctuelle en une croissance solide et pérenne sur l’ensemble de l’exercice 2026.