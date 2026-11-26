Ecouter l'article

Le Gabon et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) renforcent leur collaboration en faveur de la santé maternelle et infantile. En effet, le 22 novembre 2026, les deux parties ont signé un accord prolongeant d’une année le Projet d’amélioration du continuum des soins pour les mères et les enfants à travers l’utilisation du Carnet de Santé National Mère-Enfant (CSNME). Une initiative destinée à consolider les acquis et à accélérer l’extension de cet outil à l’ensemble du territoire.

Signé par le Secrétaire général du ministère de la Santé, Alain Charles Rotimbo, représentant la partie gabonaise, et le représentant de la JICA, cet accord intervient après plusieurs années de mise en œuvre du projet. Si des avancées ont été enregistrées, le déploiement du CSNME reste à renforcer dans plusieurs régions sanitaires. L’objectif de cette nouvelle année doit notamment permettre d’améliorer la supervision, la formation des professionnels et le suivi des activités, afin de favoriser une utilisation plus régulière et harmonisée du carnet dans les structures de santé.

Un outil au service de la continuité des soins

Le Carnet de Santé National Mère-Enfant ne constitue pas qu’un simple document de suivi. Il permet de conserver les informations essentielles relatives à la santé de la mère et de l’enfant et peut ainsi faciliter la continuité des soins, notamment lors des consultations successives ou dans différentes structures sanitaires. Son utilisation efficace peut contribuer à mieux repérer les situations à risque, assurer le suivi des rendez-vous et renforcer la prise en charge préventive. Dans un pays où la réduction de la mortalité maternelle et infantile demeure un enjeu majeur de santé publique, disposer d’un parcours de soins mieux organisé représente un levier important.

Pour atteindre cet objectif, le projet bénéficiera donc d’une année supplémentaire consacrée notamment à la mise en place d’un modèle simplifié de supervision régionale et à la formation de formateurs dans les sept régions sanitaires encore concernées par le déploiement. Ces actions devront permettre de rapprocher davantage les pratiques des professionnels et de favoriser l’appropriation du CSNME sur le terrain. Au-delà de la coopération entre le Gabon et le Japon, cette prolongation traduit ainsi une volonté de faire du suivi mère-enfant un véritable continuum, depuis la grossesse jusqu’aux premières étapes de la vie de l’enfant, avec l’ambition de prévenir les complications et de contribuer à sauver des vies.