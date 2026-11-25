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La compagnie pétrolière américaine VAALCO Energy affiche une santé financière éclatante au Gabon sur le troisième trimestre 2026. Portée par un effet conjugué de la hausse des enlèvements et du rebond des cours du brut, l’entreprise a vu ses volumes vendus bondir de 99 % sur un an, générant un chiffre d’affaires trimestriel de 73,8 millions de dollars soit environ 42,8 milliards de FCFA. Une performance trimestrielle spectaculaire qui masque toutefois une progression annuelle bien plus mesurée.

Les chiffres publiés par l’opérateur indépendant confirment une nette accélération sur la période de juillet à septembre 2026. VAALCO Energy a ainsi commercialisé 663 000 barils de pétrole brut au Gabon, contre 333 000 barils à la même période en 2025, soit un quasi-doublement (+99 %) de ses ventes.

Toutefois, cette embellie ponctuelle doit être remise en perspective. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, la hausse des volumes vendus demeure beaucoup plus modeste, s’établissant à +2,3 % pour un total cumulé de 1,934 million de barils écoulés. Comme le rappelle la compagnie, le rythme des ventes reste tributaire du calendrier des cargaisons exportées et ne reflète pas toujours fidèlement la cadence de production de la période donnée.

Un chiffre d’affaires dopé par l’envolée des prix du baril

Sur le plan financier, l’impact est immédiat. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires généré par les activités gabonaises de VAALCO atteint 73,8 millions de dollars soit 42,8 milliards de FCFA, pulvérisant les 21,3 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice, les revenus de la filiale gabonaise progressent de 41,7 % pour s’établir à 187 millions de dollars (108,5 milliards de FCFA). Cette performance financière s’explique avant tout par la revalorisation du prix moyen de vente du brut gabonais, qui est passé de 69,52 dollars le baril l’an dernier à 91,96 dollars sur la période sous revue.

Une production opérationnelle en hausse de 34,5 %

Au-delà des aléas du calendrier d’exportation, la dynamique opérationnelle sur le terrain reste bien orientée. La production moyenne de VAALCO au Gabon s’est élevée à 9 577 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au troisième trimestre, contre 7 118 bep/j un an auparavant, marquant une progression solide de 34,5 %.

Pour l’État gabonais, ces résultats constituent un signal encourageant en matière de mobilisation des recettes budgétaires, via le mécanisme des redevances minières et de la fiscalité pétrolière. Néanmoins, les retombées réelles pour le Trésor public resteront conditionnées au maintien des niveaux de production, à la tenue des cours internationaux du brut et, in fine, aux montants effectivement encaissés par l’administration financière.