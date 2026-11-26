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Encadrement juridique de la plateforme, ouverture des leviers de revenus aux créateurs locaux et structuration du dialogue institutionnel. Tels ont été les principaux axes des discussions tenues le mardi 24 novembre 2026 à Libreville entre le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, et une délégation de TikTok menée par Fabrice Nshingu Kazadi, responsable des politiques publiques et des relations institutionnelles pour l’Afrique francophone, indique une source ministérielle.

À travers cette feuille de route à trois volets, les pouvoirs publics gabonais souhaitent avant tout soumettre l’exploitation du réseau social à une conformité rigoureuse avec les textes encadrant l’espace numérique national. Sur le plan économique, l’enjeu majeur porte sur l’accès effectif des créateurs de contenus gabonais aux dispositifs de monétisation, un levier attendu pour structurer et rentabiliser la création digitale dans le pays.

Un agenda institutionnel élargi sur trois jours

Pour donner corps à cette dynamique de concertation, le séjour de travail de la délégation de TikTok, étalé sur trois jours, intègre des rencontres ciblées avec plusieurs acteurs clés de l’écosystème médiatique et technique notamment la Haute Autorité de la communication (HAC); le ministère de la Communication et des Médias et l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF).

Prévention et montée en compétence en ligne dès 2027

Au-delà des aspects réglementaires et économiques, ces échanges préparent le terrain pour une campagne nationale de sensibilisation programmée en 2027. Destinée prioritairement aux jeunes, aux étudiants et aux parents, cette démarche entend diffuser les réflexes d’un usage sain des réseaux sociaux, renforcer la cybersécurité individuelle et consolider la protection des mineurs.

Pour le gouvernement, cette approche vise à instaurer un écosystème numérique équilibré, où la rigueur légale et la sûreté des usagers accompagnent l’émergence de débouchés économiques pérennes pour la jeunesse gabonaise.