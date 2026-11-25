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La Fédération gabonaise de natation (FEGANA) a officialisé, ce lundi 23 novembre 2026, la sélection de deux nageurs pour défendre le drapeau national lors de la 23e édition des Championnats du monde en petit bassin. Ce rendez-vous planétaire, placé sous l’égide de World Aquatics, se tiendra du 1er au 6 décembre prochains dans la capitale chinoise.

Le vert-jaune-bleu brillera bientôt dans les bassins de l’Empire du Milieu. À travers un communiqué rendu public à Libreville le 23 novembre 2026, la Fédération gabonaise de natation (FEGANA) a levé le voile sur l’identité des athlètes retenus pour représenter le pays à la 23e édition des Championnats du monde de natation en petit bassin. Une compétition d’envergure mondiale qui se déroulera à Pékin, en Chine, du 1er au 6 décembre 2026.

Deux ambassadeurs face à l’élite mondiale

Pour porter haut l’étendard gabonais lors de cette grand-messe aquatique, l’instance fédérale mise sur Noélie Annette Lacour et Jaber Majd. Les deux nageurs auront la lourde mais exaltante tâche de se mesurer au gratin de la discipline, puisque cette édition pékinoise rassemblera plus de 1 000 athlètes issus de plus de 200 nations. Dans sa communication officielle, la FEGANA a tenu à adresser ses vifs encouragements à ses deux représentants, leur souhaitant de réaliser des performances à la hauteur des attentes nationales.

Un défi technique en bassin de 25 mètres

Organisée par la fédération internationale World Aquatics, cette compétition se distingue des Mondiaux classiques par la configuration des installations : les épreuves s’y disputent exclusivement en bassin de 25 mètres. Ce format exige une technicité particulière, notamment sur les phases de coulées et les virages, qui s’enchaînent à un rythme soutenu durant les six jours de compétition prévus au programme.

Créés en 1993 avec une toute première édition organisée à Palma de Majorque, en Espagne, les Championnats du monde en petit bassin constituent désormais un jalon incontournable du calendrier sportif international. Pour Noélie Annette Lacour et Jaber Majd, cette immersion au plus haut niveau représente une opportunité précieuse d’engranger de l’expérience et de hisser la natation gabonaise sur la scène mondiale.