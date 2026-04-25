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Miss Ébène 2026 : Tercia Poba Makanga, remporte le titre pour le Haut-Ogooué 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 13h12min
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Tercia Poba Makanga © D.R.
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Tercia Poba Makanga, une gabonaise originaire du Haut-Ogooué vient de passer l’étape de présélection provinciale du concours de beauté Miss Ébène 2026, il y a quelques jours. Selon l’Agence gabonaise de presse, c’est face à une vingtaine de concurrentes prêtes à défendre la province que la jeune fille de 21 ans a su se distinguer. La prochaine étape pour la championne de la sélection provinciale est la compétition nationale.

Défilé en tenue de ville et traditionnelle, épreuve d’éloquence, telles ont été les étapes à franchir lors de cette compétition provinciale du concours Miss Ébène édition 2026. Et la miss Haut-Ogooué Tercia Poba Makanga a, devant un jury de quatre membres, a su remporter le maximum de points pour assurer sa place pour la suite. Elle sera accompagnée d’une dauphine, Sophie Manomba Boussougou. 

En route pour l’étape nationale 

Pour la présidente du comité d’organisation, cette compétition, qui en est à sa deuxième édition, est plus qu’un simple concours de beauté. En effet, «  Miss Ébène Gabon, c’est promouvoir la beauté noire, la teinte naturelle, valoriser l’identité culturelle et lutter contre la dépigmentation. », a rappelé Gaddielle Mintsa-Mayi. Une vision qui donne à ce concours une portée symbolique et particulière tant elle donne l’opportunité à toutes les jeunes filles de s’assumer et d’aimer leur couleur de peau. Un rappel non négligeable à une époque où les produits de dépigmentation sont à portée de main.

D’ailleurs, la direction provinciale du ministère du Rayonnement culturel, représentée par Rosette  Raïssa Tsono, a salué cette initiative. « Nous avons hérité de deux éléments de nos ancêtres : la langue et la peau. Un comité qui valorise notre peau ne peut que réjouir. », a-t-elle déclaré. Pour la Miss Tercia et sa dauphine, l’heure est à la concentration pour la prochaine étape de Miss Ebène 2026. Celle-ci aura lieu à Libreville le 07 août 2026. Notons qu’une caravane de sensibilisation sur les dangers de la dépigmentation sillonnera les établissements et espaces publics pour éduquer les filles sur ce phénomène. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 13h12min
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