Progamme des obsèques de Séraphine Gnongui épouse Mfouba

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Messieurs Ngouoni Jacques, Okouma Lekhouyi Nothys et Ayouma Yang Parafin, ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Libreville, d’Ambinda et d’Onguia (Avouma), le décès de Madame GNONGUI Séraphine, épouse MFOUBA, survenu au CHUL de Libreville le 21 avril 2026, des suites d’une affection médicale.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Veillées mortuaires : au domicile familial (BOUMI-M’FOUBAT Hyppolite), sis à Beau-Séjour

Sortie du corps : mardi 6 mai 2026, suivie d’une veillée au même domicile

Transfert : mercredi 7 mai 2026, vers Franceville – Okondja et Ambinda

– Inhumation : samedi 9 mai 2026 à Ambinda

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur apporteront soutien, prières et réconfort en cette douloureuse épreuve.

Paix à son âme.