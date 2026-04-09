Miss Business Global : Stecya Minkoue, nommée directrice nationale pour le Gabon ! 

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Le mannequin gabonais Stecya Minkoue Mi-Ndong a été désignée directrice nationale de Miss Business Global pour le Gabon 2026. L’annonce a été faite sur la page officielle Facebook de Miss Business Global le 4 avril 2026. Cette nomination sonne comme une reconnaissance du professionnalisme de la jeune femme dans le monde de la mode gabonais.

Connue pour son engagement dans la promotion de la femme, Stecya Minkoue Mi-Ndong est également présentée comme la fondatrice et présidente de l’Association Miss Gabon. C’est aussi un mannequin international qui a porté à plusieurs reprises la signature de la mode africaine. Mais elle est aussi connue pour avoir été la reine de beauté de nombreux concours comme Miss Environnement Gabon, Miss Casino Croisette en 2015, ou encore Miss University of the world à Douala en 2023.

Une figure familière pour propulser la mode gabonaise à l’international

Cette prise de fonction la place désormais au cœur de l’organisation nationale du rendez-vous international. En effet, son implication pour la promotion, le leadership, l’élégance et le développement de la culture féminine au Gabon sont autant d’atouts qui ont favorisé cette ascension. Une responsabilité que Stecya Minkoue entend relever. « Cette responsabilité s’inscrit dans une vision claire : promouvoir le leadership féminin, valoriser les talents et offrir une visibilité internationale aux jeunes femmes gabonaises.», peut-on lire sur sa page Facebook.

Avec cette nouvelle responsabilité, Stecya Minkoue Mi-Ndong devra désormais impulser la dynamique gabonaise au sein de Miss Business Global, une compétition qui met en avant à la fois la beauté, l’entrepreneuriat et l’influence féminine. «Cette année, une candidate représentera fièrement le Gabon au Vietnam, portant les valeurs, l’élégance et l’ambition de notre nation.» a-t-elle ajouté. Pour l’industrie de la mode gabonaise, c’est une nomination qui vient confirmer la qualité et le professionnalisme des acteurs de la mode encore peu mis en avant.