Caravane touristique du Gabon : l’édition 3 plus attractive du 17 juillet au 6 septembre !

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C’est sur l’esplanade de l’ancien Hôtel Dialogue, lieu symbolique du patrimoine hôtelier gabonais, que le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a annoncé le lancement de la 3e édition de la Caravane touristique du Gabon. Selon le membre du gouvernement, l’évènement républicain prévu du 17 juillet au 6 septembre 2026, sous un format inédit et plus riche, entend transformer le potentiel naturel du pays en un levier de croissance concret.

Devant un parterre de journalistes, d’acteurs économiques et de professionnels du web, le Pr. Marcelle Ibinga Épouse Itsitsa a réaffirmé la volonté des autorités de la 5ème République de placer le tourisme au cœur du développement national. Sous l’impulsion du Président de la République, Chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, ce secteur se voudra dorénavant un levier essentiel de diversification de l’économie. « Notre ambition est claire de faire de chaque Gabonais un ambassadeur de notre patrimoine naturel et culturel », a déclaré la ministre.

Caravane touristique du Gabon en 4 circuits et 9 hubs !

Pour y parvenir, les petits plats ont été mis parmi les grands avec un format inoui pour cette édition 2026. Il en ressort que la Caravane touristique du Gabon offrira une meilleure couverture du territoire pour des prix abordables en séjour de 4 jours et 3 nuits. Le programme s’articule autour de 9 hubs touristiques et 4 circuits dans l’hinterland. Il s’agit entre autres du Circuit Sud-Ouest qui englobe Lambaréné, Mouila, Gamba et Tchibanga, du Circuit du Haut-Ogooué qui relie Franceville et Bongoville voire du Circuit du Woleu-Ntem qui couvre le nord avec Oyem, Bitam et Minvoul.

Un moyen roulant pour la 3eme édition de la Caravane touristique du Gabon © D.R.

Cette nouvelle organisation vise à révéler des sites méconnus et à valoriser les savoir-faire locaux. Le tout en favorisant une participation active des communautés artisanes et d’éventuels ambassadeurs internationaux. Dans son propos, la ministre du tourisme a rappelé l’impact de cette Caravane en chiffres lors des éditions écoulées avec 3 748 touristes en 2024 dont 437 emplois saisonniers créés et 1 421 en 2025. L’objectif de l’édition 2026 est donc de stabiliser la dynamique et de stimuler l’économie locale.

Pour garantir le succès de cet acte 3, le Pr. Marcelle Ibinga Épouse Itsitsa a saisi la phase de questions-réponses pour apporter amples informations sur les mécanismes en cours de structuration. Si le numéro vert a été déployé ainsi que des modes de transports terrestres et aériens, il est prévu une place de choix aux médias locaux, considérés par la tutelle comme des relais essentiels pour porter cette ambition auprès du grand public. En d’autres termes des vecteurs pour susciter le désir de découverte chez les nationaux et les visiteurs étrangers. Il va sans dire que la destination Gabon est en bonne voie sous pavillon de la 5ème République.