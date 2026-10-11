Mines : le Gabon et la Guinée préparent un forum d’investissement en mars 2027

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Le Gabon et la Guinée entendent renforcer leur coopération dans le secteur minier. Le 9 octobre 2026, en marge du Forum du Commerce et de l’Investissement en Afrique (FOCIA 2026), l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) et la Chambre des Mines de Guinée ont tenu une séance de travail à Conakry. Au cœur des échanges : le développement du contenu local, la formation des compétences et l’intégration régionale. Cette rencontre doit déboucher sur l’organisation du premier Forum Invest Gabon-Guinée, annoncé pour mars 2027.

Alors que le Gabon cherche à renforcer l’attractivité de son secteur minier et à accroître les retombées économiques de l’exploitation de ses ressources naturelles, la coopération avec d’autres pays africains producteurs de minerais apparaît comme un levier de développement. C’est dans cette perspective qu’une délégation gabonaise a rencontré, le vendredi 9 octobre 2026, les responsables de la Chambre des Mines de Guinée. Les discussions, organisées en marge du FOCIA 2026, ont notamment porté sur les mécanismes susceptibles de favoriser les investissements, le développement des entreprises locales et le transfert de compétences entre les deux pays.

Le contenu local et la formation au cœur des échanges

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Gabon en Guinée, Persis Lionel Essono Ondo, de Christian Boupassia, administrateur général de l’E3MG et président exécutif de l’UMIGA, de Hashir Mabignath-Sall, directeur général adjoint de l’ANPI-Gabon, ainsi que de François Kamamo, directeur exécutif de la Chambre des Mines de Guinée. La participation de ces différents acteurs traduit la volonté d’associer les institutions chargées de l’investissement aux organisations professionnelles du secteur minier.

Trois axes ont principalement structuré les discussions : le contenu local, la formation et l’intégration régionale. Pour le Gabon, ces questions revêtent une importance particulière dans un secteur où l’enjeu ne se limite plus à l’extraction des ressources. Il concerne également la participation des entreprises nationales aux chaînes de sous-traitance, la qualification de la main-d’œuvre et le développement d’activités économiques autour des projets miniers. Les échanges avec la partie guinéenne pourraient ainsi contribuer à identifier des pratiques et des mécanismes de coopération adaptés aux besoins des deux économies.

L’ANPI-Gabon présente les opportunités du secteur minier

Au cours de cette séance de travail, Hashir Mabignath-Sall a présenté les opportunités d’investissement offertes par le secteur minier gabonais. Le directeur général adjoint de l’ANPI-Gabon a également rappelé les principales missions de l’agence, notamment la promotion du Gabon comme destination d’investissement, l’accompagnement des investisseurs, la formalisation des entreprises et l’amélioration du climat des affaires.

Cette présentation intervient dans un contexte où la valorisation des ressources minières constitue un enjeu économique pour le Gabon. Au-delà de la mobilisation des capitaux, la capacité du pays à attirer des investissements productifs dépend notamment de la qualité de l’environnement des affaires, de la disponibilité des infrastructures et des perspectives offertes aux opérateurs économiques. La coopération avec la Chambre des Mines de Guinée pourrait permettre de développer des échanges d’expériences entre professionnels, même si aucun accord opérationnel ni engagement financier précis n’a été annoncé à l’issue de cette rencontre.

Un premier Forum Invest Gabon-Guinée annoncé pour mars 2027

La principale perspective issue des discussions concerne l’organisation du premier Forum Invest Gabon-Guinée, prévu en mars 2027. Cet événement devrait constituer une nouvelle étape dans le rapprochement des acteurs économiques et institutionnels des deux pays. Il pourrait notamment offrir un cadre de dialogue sur les possibilités d’investissement, les partenariats industriels et la participation des entreprises locales aux activités minières.

Reste désormais à préciser les modalités d’organisation de ce rendez-vous, les projets susceptibles d’y être présentés et les résultats attendus. Pour les opérateurs gabonais, l’enjeu sera de faire évoluer cette coopération institutionnelle vers des partenariats économiques concrets, capables de favoriser la création d’emplois, le développement des compétences et une meilleure valorisation des ressources naturelles. Le forum annoncé pour mars 2027 constituera ainsi un premier test de la capacité des deux pays à transformer leurs échanges en opportunités d’investissement.