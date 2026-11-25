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Réunis ce mardi 24 novembre 2026 à l’Ambassade de Chine au Gabon, diplomates, responsables associatifs et acteurs engagés dans les échanges bilatéraux ont dressé un bilan nourri d’une année charnière. Entre le 52e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, la dynamique de l’Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique et la récente visite d’État du président de la République en Chine, la relation entre Libreville et Beijing affiche une vitalité remarquable.

À l’heure où se referme l’Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique, Libreville et Beijing affichent une dynamique soutenue. Lors de la rencontre organisée ce mardi 24 novembre 2026 à l’Ambassade de Chine au Gabon, l’ambassadeur Zhou Ping a souligné la portée historique de la visite d’État effectuée début novembre par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Une séquence majeure qui a permis de sceller de nouveaux repères stratégiques, notamment autour de la « communauté d’avenir partagé Chine-Gabon à l’ère nouvelle », et d’inviter officiellement le président chinois au Gabon pour constater les retombées des accords conclus à Beijing.

Formation et capital humain au cœur des priorités

Au-delà des sommets diplomatiques, la coopération s’est traduite sur le terrain par un effort inédit en faveur des compétences. Alignée sur les six piliers stratégiques du PNCD 2026-2030, la politique de formation a franchi un cap. « Cette année, les projets de formation couvrent plus de 600 fonctionnaires et techniciens gabonais, brisant le record de l’histoire », a relevé Zhou Ping. Agriculture, transformation locale et séminaires spécialisés ont mobilisé délégations administratives, acteurs économiques, médias et citoyens, consolidant les passerelles humaines entre les deux rives.

Accélérer le mémorandum sur les voyages de groupe

Président de l’Association d’amitié Gabon-Chine et ministre du Tourisme, Axel Jesson Ayenoue a insisté sur la loyauté et la constance d’un lien qui transcende les fonctions. « Quel que soit le rang, les positions politique, culturelle, sociale que les Gabonais occupent, l’amitié avec le partenaire chinois est intacte et inconditionnelle », a-t-il affirmé, appelant chacun à demeurer « perpétuellement au travail » pour transformer l’élan diplomatique en résultats concrets.

Enfilant sa casquette ministérielle, le membre du gouvernement a fixé une priorité opérationnelle : boucler rapidement le dossier des flux touristiques. « Nous devons finaliser notre mémorandum sur les voyages de groupe entre la Chine et le Gabon », a plaidé Axel Jesson Ayenoue, rappelant l’ambition d’encourager davantage de voyageurs gabonais vers la Chine tout en attirant des visiteurs chinois au Gabon, fort du potentiel d’accueil national. À l’aube d’un nouveau cycle, le diplomate chinois a dit sa conviction que les échanges « continueront de rayonner d’un nouvel éclat », invitant les anciens étudiants et visiteurs à rester des « bâtisseurs du Gabon » et des « conteurs de l’amitié sino-gabonaise ».