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Le Festival International du Livre Gabonais et des Arts (FILIGA) ouvre les candidatures pour la 5ème édition de son concours de lettres et des arts, placée sous le thème « Libres Écrits : Voix d’Afrique ». L’initiative entend offrir un espace d’expression aux écrivains, journalistes, poètes, slameurs, conteurs, bédéistes et artistes visuels du continent et de la diaspora. Les participants sont invités à faire entendre leur voix à travers des œuvres originales, en mettant en lumière la diversité des imaginaires et des réalités africaines.

Six catégories sont ouvertes à la compétition à savoir l’écriture littéraire, comprenant la nouvelle, la poésie et l’essai, le roman, l’article journalistique, la bande dessinée, les arts visuels ainsi que le slam et le conte oral. Un prix Junior est également prévu pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Au total, 9 distinctions seront décernées. Chaque lauréat recevra une récompense de 60 000 FCFA, un trophée, un diplôme ainsi qu’une publication dans le recueil officiel FILIGA 2027. Le lauréat du Prix Slam bénéficiera, pour sa part, de 50 000 FCFA, d’un trophée, d’un diplôme et d’un enregistrement en studio.

Une tribune pour encourager la création africaine

Au-delà de la compétition, le FILIGA souhaite contribuer à la promotion de la création artistique et littéraire africaine. En donnant une place aux jeunes talents comme aux auteurs confirmés, ce concours participe à la valorisation de la parole, de la créativité et du patrimoine culturel. Il encourage également les participants à transformer leurs expériences, leurs observations et leurs imaginaires en œuvres capables de toucher différents publics. Une démarche qui rappelle l’importance de soutenir les espaces dédiés à la création, à la transmission et à l’émergence de nouvelles voix.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2027. La participation est fixée à 15 000 FCFA par œuvre. La remise des prix est prévue le 30 mai 2027 à la Baie des Rois, à Libreville. À travers cette 5ème édition, le FILIGA entend ainsi poursuivre son rôle de plateforme de découverte et de promotion des talents, en offrant aux créateurs un cadre pour faire connaître leurs œuvres et porter leurs voix au-delà des frontières.