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Décédé à Paris le 14 novembre 2026, à l’âge de 84 ans, Maître Guy André Claude Tchicot laisse derrière lui bien plus que le souvenir d’un ancien président de la Chambre des notaires du Gabon. À travers les générations de professionnels qu’il a contribué à former, il laisse une empreinte humaine et professionnelle durable. Ses obsèques se poursuivent ce mercredi 25 novembre à Libreville, avec un office religieux prévu à 14 heures à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, avant son inhumation dans la stricte intimité familiale.

Le notariat gabonais est en deuil. Avec la disparition de Maître Guy André Claude Tchicot, notaire honoraire et ancien président de la Chambre des notaires du Gabon, c’est l’un de ses aînés qui s’en va. Survenue à Paris le 14 novembre dernier, sa disparition a suscité une vive émotion au sein de cette corporation. Au-delà de la perte d’un ancien responsable professionnel, c’est surtout celle d’un homme dont l’engagement a été marqué par la transmission du savoir et l’accompagnement des générations montantes que ses confrères déplorent.

Un ancien président au service de la profession

À la tête de la Chambre des notaires du Gabon, Maître Guy Tchicot a contribué à la vie de cette institution et au rayonnement de la profession. Les responsabilités qu’il a exercées donnent à sa disparition une résonance particulière auprès de celles et ceux qui ont partagé son univers professionnel.

En annonçant son décès à ses confrères et aux responsables des organisations notariales, la Chambre des notaires du Gabon a tenu à saluer la mémoire de celui qui fut l’un des siens, à travers un témoignage mettant particulièrement en lumière son apport à la formation et à la transmission du savoir.

Un maître de stage, un formateur, un père dans la profession

C’est dans les mots choisis par la Chambre des notaires que se révèle toute la dimension humaine de son héritage. Dans son message, l’institution souligne : « Il a formé la plupart des notaires du Gabon. Il fut pour nous un maître de stage, un formateur, un père dans la profession. » Un témoignage qui traduit l’influence exercée par cet homme bien au-delà de sa propre carrière.

À travers ces mots, ses confrères ne saluent pas seulement un ancien président. Ils rendent hommage à un aîné qui a contribué à façonner plusieurs générations de notaires et dont l’influence se prolonge aujourd’hui à travers ceux qu’il a formés. Une reconnaissance qui témoigne de la place qu’il occupe dans la mémoire collective du notariat gabonais.

Un dernier hommage ce mercredi à Libreville

Selon le programme des obsèques communiqué par la famille, l’exposition du corps était prévue le mardi 24 novembre 2026 à 15 heures, au domicile du défunt, sis à Batterie IV, près des Comelines, suivie d’une veillée. Ce mercredi 25 novembre, la levée du corps est prévue à 13 heures, avant un office religieux à 14 heures en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (Sainte-Marie). L’inhumation se déroulera dans la stricte intimité familiale. La famille précise par ailleurs que seules les fleurs naturelles sont acceptées.

Au moment où sa famille, ses proches et ses confrères s’apprêtent à lui rendre un dernier hommage, Maître Guy André Claude Tchicot laisse le souvenir d’un professionnel dont la carrière aura été indissociable de la transmission. Car si le temps emporte les hommes, il n’efface pas toujours les traces qu’ils laissent dans la vie des autres. Son héritage continuera de vivre à travers les générations de notaires qu’il a contribué à former.