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C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Pour le match inaugural de la Gabonaise des jeux (GDJ) National Foot 1, qui opposera le CF Mounana à l’AS Mangasport, le stade de l’Amitié Sino-gabonaise d’Angondjé, à Akanda. Le but est de donner à la saison un coup d’envoi à la hauteur de l’événement.

Dans le chef-lieu de la province de l’Estuaire, cette enceinte reste un lieu de mémoire pour les amoureux du ballon rond. La toute première Coupe d’Afrique des nations en 2012. Chacun y garde le souvenir d’une soirée de ferveur, d’un but arraché dans les dernières minutes ou d’une communion avec les Panthères du Gabon. Y lancer le championnat, c’est parler au cœur des supporters.

Le Stade de l’Amitié, un symbole mémorable !

Sur la pelouse, l’affiche a de quoi séduire. Le CF Mounana connaît la musique : il a souvent bousculé plus gros que lui et ne vient jamais en victime. L’AS Mangasport, elle, porte le poids d’une histoire riche et d’un statut qui l’oblige. Entre ces deux équipes, les duels ont rarement manqué d’intensité, et personne ne s’attend à une soirée tranquille.

Mais l’enjeu dépasse les 22 acteurs. Une belle affluence pourrait servir la cause de ceux qui souhaitent voir les Panthères du Gabon jouer plus régulièrement à Libreville. Depuis longtemps, la question divise. Où accueillir l’équipe nationale ? Des tribunes bien garnies seraient la meilleure des réponses, plus parlante que n’importe quel discours.

La Linafp a fait sa part du chemin. L’instance sportive a offert un cadre, une affiche et un symbole. Il manque encore l’essentiel à savoir les voix, les écharpes, les chants et ce brouhaha unique qui fait vibrer un stade. C’est là que tout se joue. Aux supporters désormais de répondre présent, car la balle est dans leur camp.