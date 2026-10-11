Libreville : appel à candidatures pour six postes de chefs de quartier au 2ème arrondissement

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La mairie du 2ᵉ arrondissement de Libreville lance un appel à candidatures afin de pourvoir les postes de chefs dans six quartiers actuellement dépourvus de responsables. Les dossiers sont reçus du 15 octobre au 30 novembre 2026 au cabinet du secrétaire général. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée.

Selon la note d’information publiée par la municipalité, les quartiers concernés sont : Avea 1, Ancienne Sobraga, Cité Mebiame Sud, Nkembo Campagne, Nkembo Messaza et Plaine Orety Sud. Cette initiative vise à renforcer la proximité entre la municipalité et les citoyens tout en assurant un suivi optimal des activités locales.

Des critères d’éligibilité stricts

Conformément au décret n° 0254/PR/MISD du 4 juin 2026 régissant la fonction de chef de quartier, les candidats doivent être Gabonais de naissance, âgés d’au moins 40 ans et jouir de leurs droits civiques et moraux. Il est également exigé qu’ils soient propriétaires de leur logement et résident sans interruption dans le quartier depuis au moins dix ans.

En outre, les postulants doivent être mariés à une citoyenne gabonaise née de parents gabonais, savoir lire et écrire, et justifier d’une parfaite connaissance des réalités locales et historiques de leur quartier afin de faciliter le dialogue avec les acteurs sociaux et communautaires. La désignation des nouveaux chefs viendra clore ce processus de sélection.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire