Gabon : vers une hausse du prix de la baguette de pain ?

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Depuis quelques semaines, la filière de la boulangerie traverse une zone de turbulences au Gabon. Alors que le gouvernement s’efforce de contenir l’inflation, les artisans du secteur tirent la sonnette d’alarme face à une augmentation récente du prix de leur matière première fondamentale : la farine.

Depuis la fin du mois de septembre, la structure des coûts des boulangers subit une pression imprévue. Les minotiers ont en effet appliqué une hausse de 5 % sur les livraisons, portant le coût du sac de farine à 19 950 francs CFA, contre 19 000 francs CFA jusqu’alors fixés par accord gouvernemental.

Fidèle aux engagements pris pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, le président du Syndicat des boulangers du Gabon (SYBULGA), Jaber Nguembet Yasserr, a tenu à clarifier la position de sa profession. « Depuis le 21 septembre 2026, les vendeurs de farine ont ajouté 5 % sur le sac de farine. Aujourd’hui, il est à 19 950 francs CFA, alors que depuis 2022 nous sommes entendus sur un prix fixe défini par le gouvernement à 19 000 francs CFA afin de maintenir la baguette à 125 francs CFA. », a-t-il confié.

Le prix de la baguette suspendu à la décision ministérielle

Cette revalorisation des tarifs par les fournisseurs place les boulangeries dans une équation financière délicate. Soucieux de respecter le cadre réglementaire en vigueur, le syndicat refuse d’impacter cette charge directement sur les consommateurs sans concertation préalable avec l’administration tutélaire.

« Nous, boulangers du SYBULGA, respectueux des textes en vigueur, ne pouvons pas ajouter cette hausse sans le signaler à l’administration compétente. Nous avons saisi le ministre de l’Économie par lettre le 30 septembre 2026 pour le tenir informé. Si ces 5 % sont confirmés, cela reviendra à dire que le prix de la baguette va augmenter. », a indiqué Jaber Nguembet Yasser

L’incompréhension face aux exonérations théoriques

Cette situation suscite un grand étonnement au sein du syndicat, alors que des mesures d’exonération fiscale avaient été prolongées par la plus haute autorité de l’État pour protéger les denrées de première nécessité. « Le président de la République avait prorogé la décision de suspendre tous droits et taxes sur les produits de première nécessité à grande consommation. Cet arrêté a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. Aujourd’hui, nous ne comprenons pas comment un produit protégé peut subir une taxe de 5 %. », a-t-il indiqué.

Dans l’attente d’une réponse officielle du ministère de l’Économie, les membres du SYBULGA réitèrent leur souhait de poursuivre leur activité dans la sérénité et d’assurer l’approvisionnement continu de la population.