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Amazing Gabon annonce le lancement de la 5e édition de son Concours National de Photographie

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 14h26min
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Exposition Amazing Gabon © D.R.
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Amazing Gabon annonce officiellement le lancement de la cinquième édition de son Concours National de Photographie, un rendez-vous désormais incontournable pour les passionnés d’image, les amoureux de la nature et les défenseurs du patrimoine naturel gabonais.

Placée sous le thème « Faune et Flore du Gabon », cette édition 2026 s’inscrit dans la continuité des précédentes, qui ont permis de révéler de nombreux talents tout en mettant en lumière la richesse exceptionnelle de la biodiversité gabonaise.

Ouvert aux photographes amateurs et professionnels, le concours se déroulera selon le calendrier suivant :

  • Lancement officiel et ouverture des inscriptions : 16 juin 2026
  • Période de réception des candidatures : Du 16 juin au 17 juillet
  • Cérémonie officielle de remise des prix : 28 août 2026

À travers le thème « Faune et Flore du Gabon », Amazing Gabon invite les participants à capturer la beauté, la diversité et la fragilité des écosystèmes gabonais. Les candidats pourront soumettre des photographies mettant en valeur les espèces animales, les paysages naturels, les forêts, les cours d’eau, ainsi que les richesses végétales qui font du Gabon l’un des principaux sanctuaires de biodiversité du continent africain.

Depuis sa création, le Concours National de Photographie Amazing Gabon contribue à la promotion du patrimoine naturel gabonais, au développement du tourisme durable et à la sensibilisation des citoyens aux enjeux de conservation de l’environnement.

Pour cette cinquième édition, Amazing Gabon bénéficie du soutien renouvelé de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour l’Environnement, partenaire engagé dans la promotion de la préservation de la nature et de l’éducation environnementale.

« Cette cinquième édition constitue une nouvelle invitation à porter un regard différent sur notre patrimoine naturel. À travers l’objectif des photographes, nous souhaitons révéler au plus grand nombre la beauté exceptionnelle de la faune et de la flore gabonaises tout en sensibilisant à leur protection », souligne le comité d’organisation.

Les meilleures œuvres seront récompensées lors d’une cérémonie officielle et bénéficieront d’une importante visibilité à travers des expositions, des publications et des actions de communication au Gabon et à l’international.

Les modalités détaillées de participation et le règlement officiel du concours sont disponibles sur le site : www.concoursphotoag.com, les plateformes Amazing Gabon et la page Facebook : Concours photos Amazing Gabon.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 14h26min
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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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