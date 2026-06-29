Madagascar : Hermann Immongault à l’écoute de la diaspora gabonaise à Antananarivo 

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À l’issue de sa mission officielle à Antananarivo, où il représentait le président de la République lors des célébrations du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de Madagascar, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a rencontré les ressortissants gabonais établis dans la Grande Île. Cette rencontre a permis d’échanger directement avec la communauté gabonaise sur ses préoccupations quotidiennes et de réaffirmer l’engagement des autorités de Libreville à maintenir un dialogue constant avec la diaspora.

Au cours des échanges, les représentants de la diaspora ont exprimé plusieurs difficultés auxquelles les Gabonais installés à Madagascar restent confrontés. Parmi les principales préoccupations figurent l’absence d’une représentation consulaire permanente, qui complique de nombreuses démarches administratives, ainsi que les questions liées aux étudiants gabonais, notamment le suivi des bourses, la reconnaissance des établissements universitaires et le renforcement des échanges académiques. Les membres de la communauté ont également plaidé pour un développement des relations économiques entre les deux pays, afin de favoriser les initiatives entrepreneuriales et les investissements croisés.

Une coopération appelée à se renforcer

Répondant à ces préoccupations, Hermann Immongault a assuré que les différentes doléances seraient examinées avec une attention particulière par les autorités compétentes. Il a évoqué la nécessité d’approfondir les interactions entre Libreville et Antananarivo, notamment sur les questions de visas, des bourses gérées par l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) et de l’accompagnement des étudiants. Le vice-président du gouvernement a insisté sur la volonté de bâtir une relation plus étroite avec Madagascar, conformément à la vision portée par les deux chefs d’État.

S’adressant également aux opérateurs économiques, Hermann Immongault a encouragé les hommes d’affaires malgaches à saisir les opportunités offertes par le Gabon, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’énergie. Il a assuré que les échanges institutionnels et économiques entre les deux pays seraient appelés à se multiplier dans les prochains mois. Cette rencontre avec la diaspora s’inscrit ainsi dans une dynamique de proximité avec les Gabonais de l’étranger et illustre la volonté des autorités de faire de la coopération entre Libreville et Antananarivo un levier de développement, au bénéfice des populations et des acteurs économiques des deux nations.