Mercato Gabonais : Malick Evouna, de retour à Lambaréné AC !

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Libre de tout engagement depuis la fin abrupte de son aventure avec l’AS Mangasport, Malick Evouna effectue un retour inattendu au Lambaréné Athletic Club (LAC). Éloigné des rectangles verts durant l’intégralité de la première phase du championnat, le sérial buteur des Panthères du Gabon a choisi de revenir en terrain connu pour raviver sa flamme.

Pour le natif de Libreville, ce come-back aux abords de l’Ogooué sonne comme une évidence. C’est précisément sous la tunique migovéenne, lors du précédent exercice de National Foot 1, que l’ancien joyau d’Al Ahly et du Wydad Casablanca avait retrouvé le sourire et le chemin des filets. Une résurrection salvatrice après une terrible et longue période d’indisponibilité liée à une blessure.

Malick Evouna de nouveau à la hauteur de son nom « le phénix » !

Pourtant, sa signature estivale chez les miniers de Moanda laissait présager un retour au premier plan pour cet attaquant au passé glorieux, jadis terreur des défenses africaines et asiatiques. Malheureusement, l’expérience à l’AS Mangasport a tourné au couac. Un mariage infructueux et un manque de temps de jeu flagrant qui ont poussé le joueur de 33 ans à rompre les amarres.

À la recherche d’un second souffle, le finisseur racé pourrait être jeté dans le grand bain dès aujourd’hui. Et le calendrier fait bien les choses : le LAC croise le fer avec le Stade Migovéen. Un derby électrique du Moyen-Ogooué où la pression sera maximale. Pour Lambaréné, le but est de capitaliser sur l’instinct de tueur de son artilleur maison pour faire basculer ce choc régional et lancer idéalement la seconde moitié de saison. Le Phénix est de retour dans son nid.