Gabon : l’épreuve de vérité de l’audit de la dette avant la signature avec le FMI

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Alors que les analystes s’attendaient à la conclusion rapide d’un accord financier entre le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) au printemps 2026, Libreville a choisi de temporiser. L’annonce a surpris les marchés d’Afrique centrale : les négociations n’ont pas échoué, mais le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a délibérément choisi de lever le pied. Son objectif ? Obtenir une transparence totale sur les chiffres avant d’engager son pays dans un nouveau programme d’ajustement.

Loin de l’image d’un État soumis aux injonctions traditionnelles de l’institution de Bretton Wood, la présidence gabonaise entend dicter ses conditions. Lors de sa récente intervention, le chef de l’État a, lors d’un entretien accordé à la chaîne d’information en continue France 24, tenu à dissiper les doutes quant à sa volonté de coopérer avec le FMI.

« Un accord sera bel et bien trouvé avec le Fonds monétaire international. Nous sommes pleinement disposés à signer un programme avec le FMI. Si la signature a été repoussée de quelques mois, c’est uniquement parce que j’ai préalablement exigé un audit complet de la dette gabonaise afin de partir sur des bases claires. », a-t-il confié.

Cette approche rigoureuse fait écho à une détérioration marquée des indicateurs macroéconomiques du pays. En avril dernier, les obligations gabonaises avaient enregistré une baisse significative sur les marchés à la suite d’une réévaluation à la hausse, par le FMI, des projections du ratio dette/PIB du Gabon. Face à cette situation, l’exécutif refuse de naviguer à vue ou d’endosser des passifs mal définis.

Concilier rigueur macroéconomique et urgence sociale

Pour le Gabon, l’enjeu dépasse la simple comptabilité. Le pays, dont la note souveraine avait été dégradée par l’agence Fitch Ratings en raison de fortes tensions de trésorerie, doit impérativement restaurer sa crédibilité internationale sans pour autant asphyxier sa population.

L’assistance technique du FMI reste active, notamment pour le développement de modèles de projection modernes, mais Libreville refuse désormais le costume de l’élève passif. Le véritable défi sera de trouver l’équilibre parfait entre l’assainissement budgétaire exigé par les créanciers et le financement indispensable des infrastructures nationales.