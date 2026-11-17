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Ce lundi 16 novembre 2026, le parquet de la République près le tribunal de première instance de Makokou a officiellement requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de quatre individus. Ces derniers sont soupçonnés d’être impliqués dans un réseau présumé de fabrication de faux actes de naissance à Mékambo, le chef-lieu du département de la Zadié.

Selon les éléments recueillis auprès d’une source judiciaire, tout serait parti d’une démarche initiée par Candy Sangoubadi. Cette ressortissante congolaise aurait fait appel à un certain Rigobert Missambo, identifié comme un intermédiaire local, avec un objectif précis : se faire délivrer un acte de naissance auprès des services de la mairie de Mékambo.

Pour contourner les procédures légales, le duo se serait ensuite rapproché d’un maillon clé de l’administration. Il s’agit de Brice Mokambo Bouyon, un agent d’état civil actuellement en détachement à l’hôpital départemental de la localité. Son rôle supposé consistait à faciliter l’établissement frauduleux du document officiel en usant de sa position au sein de la structure sanitaire.

L’implication de l’exécutif municipal

L’enquête a rapidement pris une tournure politique et administrative majeure. Pour authentifier le document litigieux et lui donner l’apparence de la légalité, les trois premiers protagonistes auraient obtenu un soutien au sommet de l’institution communale. D’après les premiers éléments de l’investigation, l’acte portait en effet la signature ainsi que le cachet officiel de Lyne Saurelle Mondokoula, première maire adjointe de la commune de Mékambo.

Le dossier confié au juge d’instruction

Après plusieurs jours passés en garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire, les quatre suspects ont été déférés devant le parquet de Makokou. Face à la gravité des faits reprochés, le ministère public a retenu des chefs d’accusation lourds : faux et usage de faux, ainsi que complicité de faux et usage de faux en matière d’établissement d’actes d’état civil.

Désormais placés à la disposition du juge d’instruction, Lyne Saurelle Mondokoula et ses trois coaccusés attendent la suite de la procédure. Cette affaire relance avec acuité la question de la sécurisation des documents administratifs et de la lutte contre la corruption au sein des collectivités locales du nord-est du Gabon.