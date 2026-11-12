Grand Libreville : 319 immeubles inachevés dans le viseur du gouvernement

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Le gouvernement gabonais a recensé 319 immeubles inachevés sur plusieurs axes du Grand Libreville. Réunis ce jeudi 12 novembre 2026 sous la présidence du Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, les ministres Mays Mouissi et Lambert Millot Mouvindi ont présenté les résultats d’un inventaire destiné à identifier les constructions concernées et leurs propriétaires. Cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre des instructions du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait annoncé, le 16 août dernier, de possibles mesures coercitives contre les chantiers durablement abandonnés.

Les immeubles inachevés qui jalonnent les principaux axes routiers de Libreville pourraient bientôt faire l’objet de mesures gouvernementales. Après les mises en garde du chef de l’État lors de son adresse à la nation du 16 août 2026, l’Exécutif entend accélérer le traitement de ces constructions, dont certaines demeurent à l’abandon depuis plusieurs années. Au-delà de leur impact sur le paysage urbain, les autorités invoquent des préoccupations liées à la sécurité, à la salubrité et au respect des règles d’urbanisme. Reste désormais à déterminer les situations juridiques individuelles et les mesures applicables aux propriétaires concernés.

319 constructions recensées dans le Grand Libreville

La séance de travail du 12 novembre, présidée par Hermann Immongault, a réuni le ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, ainsi que son collègue des Travaux publics et de la Construction, Lambert Millot Mouvindi. Les échanges ont notamment porté sur les résultats des opérations de recensement menées par les services techniques des deux départements ministériels.

Selon les données présentées, 319 immeubles inachevés ont été identifiés sur plusieurs axes du Grand Libreville. Un fichier regroupant les localisations, les coordonnées GPS, l’identité des propriétaires lorsqu’elle a pu être établie et la destination des constructions a été constitué. Ce travail doit permettre aux autorités d’apprécier la situation administrative et juridique de chaque bâtiment avant toute décision.

Des propriétaires exposés à des mesures contraignantes

Cette initiative fait directement suite aux instructions formulées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema le 16 août 2026. S’adressant aux propriétaires d’immeubles et de chantiers inachevés, le chef de l’État avait rappelé que « vous avez des droits, mais vous avez aussi des obligations envers la collectivité », annonçant la fixation de délais pour l’achèvement des travaux après les mises en demeure nécessaires.

Le président de la République avait également évoqué la possibilité pour l’État d’engager des mesures de réquisition pour cause d’utilité publique concernant les sites durablement abandonnés et présentant des risques pour la sécurité ou la salubrité. Une perspective qui soulève toutefois des enjeux juridiques importants : la protection constitutionnelle du droit de propriété impose notamment que toute intervention de la puissance publique repose sur une base légale, une procédure régulière et des garanties adaptées à la nature de la mesure envisagée.

Deux semaines pour finaliser un plan d’action

Présentant les travaux réalisés, Lambert Millot Mouvindi a précisé que les services concernés avaient été chargés d’identifier les immeubles, les terrains nus et les zones à risques situés le long de plusieurs axes routiers. « Nous sommes venus faire le point sur le travail accompli par ces deux ministères », a indiqué le ministre, rappelant que cette démarche répondait aux orientations présidentielles.

À l’issue de la rencontre, Hermann Immongault a demandé l’accélération du processus et la fusion des rapports élaborés par les deux ministères. Une synthèse accompagnée d’un chronogramme détaillé devra être produite dans un délai de deux semaines. Ce document devrait permettre de préciser les prochaines étapes, notamment l’identification juridique des constructions et les interventions envisagées.

Entre embellissement urbain et respect du droit de propriété

Si l’objectif affiché consiste à améliorer le cadre urbain du Grand Libreville, la mise en œuvre de cette politique devra tenir compte de la diversité des situations. Un chantier interrompu pour des difficultés financières, un immeuble faisant l’objet d’un litige foncier ou une construction effectivement abandonnée ne relèvent pas nécessairement du même traitement juridique. La distinction entre ces différentes hypothèses sera déterminante pour garantir la proportionnalité des décisions administratives.

Le recensement des 319 immeubles constitue ainsi une première étape, mais ne préjuge ni de leur statut juridique ni des mesures qui seront finalement retenues. Pour le gouvernement, le véritable défi sera de transformer cet inventaire en décisions opérationnelles, tout en conciliant les impératifs d’aménagement urbain, la sécurité des populations et les droits des propriétaires. Les deux prochaines semaines devraient permettre de mesurer la portée concrète de cette offensive contre les constructions inachevées.