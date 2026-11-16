Secrétariat général de la Francophonie : Louise Mushikiwabo maintenue par intérim après l’échec du vote

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Le suspense a pris fin dans la capitale cambodgienne, mais sans vainqueur. À l’issue de deux jours de conclave, le 20ᵉ Sommet de la Francophonie s’est clôturé sur un coup de théâtre : le report d’un an de l’élection au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Incapables de s’accorder sur un nom, les États membres ont opté pour le statu quo temporaire. Cette décision inédite dans l’histoire de l’institution maintient la sortante rwandaise, Louise Mushikiwabo, aux commandes jusqu’au prochain scrutin. Toutefois, selon des sources proches du dossier, Kigali s’est engagé à ne pas présenter de candidat lors de cette future échéance, ouvrant ainsi la voie à une transition.

Ce revers diplomatique s’explique par un climat électrique en coulisses, largement plombé par la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Candidate à sa propre succession pour un troisième mandat, Louise Mushikiwabo, réputée proche du président rwandais Paul Kagame, s’est heurtée à un tir de barrage de la République démocratique du Congo (RDC). Kinshasa, qui accuse ouvertement Kigali de soutenir la rébellion armée du M23 dans l’est de son territoire, jugeait cette reconduction inacceptable.

La menace brandie par les autorités congolaises a pesé de tout son poids dans la balance : un retrait pur et simple de la RDC des instances de l’OIF en cas de réélection de la dirigeante rwandaise. Un tel scénario aurait infligé un camouflet majeur à l’organisation, tant la RDC, deuxième pays francophone au monde derrière la France en nombre de locuteurs, constitue l’un de ses piliers démographiques et culturels. Dès l’annonce du report, la cheffe de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, présente à Phnom Penh, s’est félicitée sur le réseau social X d’un « compromis sage ».

La fin d’une tradition de consensus

Avant ce blocage, quatre prétendants s’affrontaient pour diriger l’institution. Face à Louise Mushikiwabo se dressaient la Congolaise Juliana Lumumba, figure symbolique et fille du héros de l’indépendance Patrice Lumumba, l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, ainsi que l’ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

Ce report marque une rupture nette avec les usages de la Francophonie. Depuis la création du poste en 1997, l’organisation avait toujours su préserver sa façade d’unité en désignant ses dirigeants par consensus. De l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali au Sénégalais Abdou Diouf, en passant par la Canadienne Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo elle-même, aucun scrutin n’avait encore buté sur un tel mur politique. L’année à venir devra désormais servir à déminer le terrain diplomatique pour éviter une crise durable au sein de l’espace francophone.