Beijing : Oligui Nguema reçu avec les honneurs par Xi Jinping au Grand Palais du Peuple

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Une haie d’honneur protocolaire, des troupes militaires tirées à quatre épingles exécutant un défilé impeccable et une fanfare interprétant les hymnes nationaux : c’est au cœur du prestigieux Grand Palais du Peuple à Pékin que le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli avec les plus hauts honneurs militaires et diplomatiques par Son Homologue, le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.

Cette cérémonie officielle d’accueil majestueuse a ouvert la voie à une session bilatérale d’une importance capitale pour les relations entre Libreville et Pékin.

Une « Communauté d’avenir partagé pour la nouvelle ère »

Installés de part et d’autre d’une grande table de travail entourée des délégations gouvernementales respectives, les deux chefs d’État ont tenu des entretiens bilatéraux approfondis. Au cours de ces échanges solennels où chaque dirigeant a pris la parole à tour de rôle, les deux hommes d’État ont officiellement annoncé l’élévation du partenariat bilatéral au rang de « communauté d’avenir partagé pour la nouvelle ère ».

Cette dynamique s’inscrit dans la volonté ferme des autorités gabonaises d’orienter le modèle de partenariat économique national vers une souveraineté industrielle accrue. Libreville entend dépasser le cadre historique d’exportateur brut pour privilégier la transformation locale et l’industrialisation à forte valeur ajoutée.

Un partenariat axé sur des retombées concrètes

Au cours des réunions de travail, les deux dirigeants et leurs ministres ont scellé une série d’accords et de protocoles d’entente axés sur une coopération pragmatique. Les priorités s’articulent autour de trois axes fondamentaux; l’industrie et la transformation locale avec l’implantation de nouvelles usines et unités industrielles visant à transformer les ressources naturelles directement au Gabon; la modernisation et le développement des réseaux de soutien à la croissance économique et industrielle et la mise en place de programmes de transfert de compétences et de formations spécialisées pour la jeunesse gabonaise.

Prochaines étapes

Cette rencontre marque le lancement de la phase d’exécution opérationnelle. Les délégations ministérielles des deux pays préciseront dans les prochains jours les calendriers de mise en œuvre ainsi que les modalités des premiers investissements.