Gabon–Chine : l’ANPI vante le climat des affaires auprès des investisseurs chinois

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En marge de la 9ᵉ édition de la China International Import Expo (CIIE), l’Agence nationale de Promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a réuni, le lundi 2 novembre 2026 à Shanghai, des décideurs institutionnels et des capitaines d’industrie des deux nations. L’objectif partagé : sceller de nouveaux partenariats d’affaires et transformer des relations diplomatiques historiques en opportunités économiques concrètes.

Ouvrant la rencontre, l’Ambassadeur du Gabon en Chine, Anthony Minko Milame, s’est félicité de la solidarité exemplaire qui unit Libreville et Pékin. Il a notamment mis en avant l’opportunité stratégique offerte par la politique chinoise du « zéro droit de douane » sur les produits africains, un cadre douanier avantageux conçu pour catalyser le commerce bilatéral.

L’enjeu pour le Gabon est désormais de ne plus se cantonner à l’exportation de matières brutes. Présent aux côtés des délégations, Emmanuel Nze Eyeghe, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, a exposé la vision prioritaire du gouvernement. Le cap est clairement fixé sur la diversification, l’industrialisation à forte valeur ajoutée et la transformation locale des richesses du sous-sol et de la forêt. Les acteurs économiques chinois sont ainsi invités à s’imposer comme les moteurs de cette transition industrielle.

Complémentarité stratégique et incitations financières

Pour convaincre les investisseurs asiatiques, le Directeur Général de l’ANPI-Gabon, Ghislain Moandza Mboma, a déroulé une feuille de route axée sur la lisibilité et l’attractivité du climat des affaires. Réformes réglementaires, guichets d’accompagnement et exonérations incitatives ont été détaillés pour rassurer les futurs partenaires.

Le patron de l’ANPI a particulièrement insisté sur la synergie naturelle entre les deux pays. D’un côté, le Gabon met sur la table son immense potentiel minier, forestier et énergétique. De l’autre, la Chine apporte la puissance de sa technologie, la maturité de son outillage industriel et la profondeur de son marché intérieur. Ce mariage d’intérêts vise à garantir un gain réciproque : offrir aux entreprises chinoises des relais de croissance durables tout en assurant au Gabon des transferts de compétences et des milliers d’emplois locaux.

Vers une nouvelle dynamique de croissance

Au cours des échanges, plusieurs ateliers ont ciblé des domaines hautement stratégiques, à l’instar des ressources géologiques et des infrastructures d’extraction. En repositionnant ainsi la destination Gabon au premier plan de la scène internationale, l’ANPI-Gabon entend accélérer la concrétisation de projets structurants. Cette offensive de séduction commerciale à Shanghai marque un pas de plus vers l’émergence d’une économie gabonaise résiliente, transformatrice et tournée vers l’avenir.