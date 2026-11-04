A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon–Chine : l’ANPI vante le climat des affaires auprès des investisseurs chinois

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 4 novembre 2026 à 13h00min
1 659 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Ecouter l'article

En marge de la 9ᵉ édition de la China International Import Expo (CIIE), l’Agence nationale de Promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a réuni, le lundi 2 novembre 2026 à Shanghai, des décideurs institutionnels et des capitaines d’industrie des deux nations. L’objectif partagé : sceller de nouveaux partenariats d’affaires et transformer des relations diplomatiques historiques en opportunités économiques concrètes.

BGFIBank

Ouvrant la rencontre, l’Ambassadeur du Gabon en Chine, Anthony Minko Milame, s’est félicité de la solidarité exemplaire qui unit Libreville et Pékin. Il a notamment mis en avant l’opportunité stratégique offerte par la politique chinoise du « zéro droit de douane » sur les produits africains, un cadre douanier avantageux conçu pour catalyser le commerce bilatéral.

UCET

L’enjeu pour le Gabon est désormais de ne plus se cantonner à l’exportation de matières brutes. Présent aux côtés des délégations, Emmanuel Nze Eyeghe, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, a exposé la vision prioritaire du gouvernement. Le cap est clairement fixé sur la diversification, l’industrialisation à forte valeur ajoutée et la transformation locale des richesses du sous-sol et de la forêt. Les acteurs économiques chinois sont ainsi invités à s’imposer comme les moteurs de cette transition industrielle.

Complémentarité stratégique et incitations financières

Pour convaincre les investisseurs asiatiques, le Directeur Général de l’ANPI-Gabon, Ghislain Moandza Mboma, a déroulé une feuille de route axée sur la lisibilité et l’attractivité du climat des affaires. Réformes réglementaires, guichets d’accompagnement et exonérations incitatives ont été détaillés pour rassurer les futurs partenaires.

Le patron de l’ANPI a particulièrement insisté sur la synergie naturelle entre les deux pays. D’un côté, le Gabon met sur la table son immense potentiel minier, forestier et énergétique. De l’autre, la Chine apporte la puissance de sa technologie, la maturité de son outillage industriel et la profondeur de son marché intérieur. Ce mariage d’intérêts vise à garantir un gain réciproque : offrir aux entreprises chinoises des relais de croissance durables tout en assurant au Gabon des transferts de compétences et des milliers d’emplois locaux.

Vers une nouvelle dynamique de croissance

Au cours des échanges, plusieurs ateliers ont ciblé des domaines hautement stratégiques, à l’instar des ressources géologiques et des infrastructures d’extraction. En repositionnant ainsi la destination Gabon au premier plan de la scène internationale, l’ANPI-Gabon entend accélérer la concrétisation de projets structurants. Cette offensive de séduction commerciale à Shanghai marque un pas de plus vers l’émergence d’une économie gabonaise résiliente, transformatrice et tournée vers l’avenir.

Flory Events
Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 4 novembre 2026 à 13h00min
1 659 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : le PROCOM Forum annonce sa deuxième édition le 18 février 2027 à Libreville

4 novembre 2026 à 12h09min

Moanda : sept ressortissants congolais sous mandat de dépôt pour immigration clandestine

4 novembre 2026 à 10h49min

USA : Trump essuie un camouflet au Congrès lors des élections de mi-mandat

4 novembre 2026 à 10h46min

Grand Libreville : l’AGANOR contrôle les pompes à carburant des stations-service Vivo Energy

4 novembre 2026 à 10h46min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page