Gabon : 1,5 million de FCFA par mois en vendant du café, Zenaba Gninga Chaning appelée à publier son modèle économique

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Un jeune entrepreneur gabonais pourrait générer 1,5 million de FCFA par mois grâce à l’exploitation d’un simple kiosque à café. C’est ce qu’a affirmé la ministre du Commerce, des PME/PMI et de l’Entrepreneuriat des jeunes, Zenaba Gninga Chaning, lors d’une intervention sur Gabon 24. Une déclaration qui, loin de passer inaperçue, suscite des interrogations sur la rentabilité réelle de cette activité. Entre chiffre d’affaires, bénéfice net, charges d’exploitation et investissement initial, la ministre est désormais attendue sur un élément essentiel : la publication des données financières permettant de vérifier la viabilité de ce modèle entrepreneurial.

L’entrepreneuriat des jeunes constitue l’un des principaux leviers invoqués par les pouvoirs publics pour lutter contre le chômage et favoriser l’autonomisation économique. Encore faut-il que les modèles proposés reposent sur des données vérifiables et des perspectives de rentabilité crédibles. En présentant un kiosque à café capable de générer 1,5 million de FCFA mensuels, Zenaba Gninga Chaning a avancé une performance qui mérite davantage qu’une simple déclaration télévisée. Car si cette rentabilité est effectivement démontrée, elle pourrait ouvrir des perspectives intéressantes pour de nombreux jeunes Gabonais. Dans le cas contraire, le risque serait de susciter des attentes déconnectées des réalités économiques.

1,5 million de FCFA par mois : chiffre d’affaires ou bénéfice ?

Sur Gabon 24, la ministre a déclaré : « On installe un premier kiosque à café où le jeune, aujourd’hui, on a étudié le modèle économique. Il a un million cinq par mois. […] Aujourd’hui, on a mis tout le matériel à disposition. C’est un modèle économique que l’on connaît. Aujourd’hui, le jeune est à un million cinq cent mille par mois. » Une affirmation qui laisse pourtant sans réponse une question fondamentale : cette somme correspond-elle aux recettes mensuelles de l’activité ou au revenu réellement disponible pour son exploitant ?

La distinction est loin d’être anodine. Un chiffre d’affaires de 1,5 million de FCFA ne signifie pas que l’entrepreneur gagne personnellement cette somme. Il faut encore déduire les matières premières, les consommables, l’électricité, l’eau, les éventuels frais de location, les charges fiscales et les autres dépenses d’exploitation. Si la ministre évoque un bénéfice net de 1,5 million de FCFA, la performance serait encore plus remarquable et nécessiterait, à ce titre, une démonstration comptable particulièrement rigoureuse.

Jusqu’à 5 000 cafés à vendre chaque mois ?

Pour mesurer l’ordre de grandeur de cette annonce, retenons l’hypothèse d’un café vendu en moyenne à 300 FCFA. Atteindre 1,5 million de FCFA de chiffre d’affaires supposerait alors d’écouler 5 000 cafés par mois. Sur une base de 22 jours d’activité, cela représenterait environ 227 cafés quotidiennement, soit près de 68 200 FCFA de recettes par jour. Avec une ouverture six jours sur sept, correspondant à 26 jours mensuels, l’exploitant devrait encore vendre environ 192 cafés par jour.

Ces volumes interrogent nécessairement la fréquentation du kiosque, son emplacement et sa capacité de service. En supposant, à titre illustratif, quatre minutes de préparation et de vente par café, les 227 commandes représenteraient plus de quinze heures de travail si elles étaient traitées successivement. Certes, plusieurs cafés peuvent être préparés simultanément et certains équipements permettent de réduire considérablement les délais. Mais cette objection ne dispense pas de présenter les véritables cadences de vente, le panier moyen et les horaires d’exploitation du kiosque concerné.

Un modèle économique sans coûts publiés reste difficile à évaluer

L’autre inconnue majeure concerne l’investissement initial. La ministre affirme que le matériel a été mis à disposition du jeune exploitant. Mais à quel coût ? Qui finance les équipements, leur entretien et leur remplacement ? Le kiosque bénéficie-t-il d’un emplacement gratuit, d’une subvention publique ou de conditions particulières qui améliorent artificiellement sa rentabilité apparente ? Ces informations sont déterminantes pour savoir si le dispositif peut être reproduit par un entrepreneur ordinaire disposant de moyens limités.

À cela s’ajoute la structure des ventes. Un kiosque proposant exclusivement du café à 100, 200 ou 300 FCFA ne présente pas les mêmes perspectives qu’un point de restauration commercialisant également des sandwichs, des boissons et d’autres produits à plus forte valeur ajoutée. Si les 1,5 million de FCFA annoncés proviennent d’une activité diversifiée, il conviendrait de le préciser. Car présenter les recettes d’une petite restauration comme celles d’un simple kiosque à café pourrait conduire à une appréciation trompeuse de son potentiel économique.

Madame la ministre, publiez les chiffres !

Plutôt que de laisser prospérer les spéculations, Zenaba Gninga Chaning pourrait lever les interrogations en rendant public le modèle économique évoqué sur Gabon 24. Le montant de l’investissement, les volumes de ventes, les prix pratiqués, le chiffre d’affaires mensuel, les charges d’exploitation, la marge brute et le bénéfice net permettraient d’apprécier objectivement les résultats obtenus. La publication de données couvrant plusieurs mois serait également nécessaire pour distinguer une performance ponctuelle d’une rentabilité durable.

Cette transparence serait d’autant plus utile que l’objectif affiché du gouvernement est d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes. Un modèle réellement rentable mérite d’être documenté, reproduit et éventuellement accompagné par les mécanismes publics de financement. Mais il serait imprudent de promouvoir sa généralisation sans en démontrer préalablement la viabilité. Les jeunes Gabonais n’ont pas seulement besoin de récits de réussite ; ils ont besoin de données leur permettant d’investir en connaissance de cause.

L’entrepreneuriat ne se construit pas sur des annonces invérifiables

La déclaration de la ministre présente au moins un mérite : elle replace la question de la rentabilité au cœur du débat sur l’entrepreneuriat. Trop souvent, les politiques publiques valorisent la création d’activités sans communiquer suffisamment sur leur capacité réelle à générer des revenus, à couvrir leurs charges et à assurer leur pérennité. Or, le succès d’une entreprise ne se mesure pas uniquement à son ouverture ou à son chiffre d’affaires, mais à sa capacité à dégager durablement un résultat positif.

Si un kiosque à café permet effectivement à un jeune Gabonais de percevoir 1,5 million de FCFA par mois, il s’agit d’une expérience qui mérite toute l’attention des pouvoirs publics et des investisseurs. Mais une telle affirmation, formulée par une ministre chargée de promouvoir l’entrepreneuriat, exige une démonstration à la hauteur de son ambition. À Zenaba Gninga Chaning désormais de publier les comptes : car un modèle économique ne se prouve pas à l’antenne, il se démontre par les chiffres.