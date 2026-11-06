Gabon-Chine : signature d’un partenariat de 116 milliards FCFA pour transformer le manganèse de Ndjolé

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Ce vendredi 6 novembre 2026, en direct de Chine, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, Porte-parole du Gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a paraphé un mémorandum d’entente historique avec Zhang He, président du Conseil d’administration du groupe South Manganese Investment Limited. Cet accord stratégique porte sur la transformation locale du gisement de manganèse de M’Bembélé, situé dans la région de Ndjolé.

Cette signature bilatérale concrétise les discussions amorcées quelques jours plus tôt à Libreville. Lors d’une audience accordée par le ministre gabonais, les dirigeants de la CICMHZ, filiale locale du géant chinois, avaient déjà présenté les grandes lignes de leurs ambitions industrielles dans le pays. La rencontre de Pékin a ainsi permis de convertir ces déclarations d’intention en un engagement formel et chiffré.

Estimé à environ 116,7 milliards de FCFA, cet investissement d’envergure vise à ériger un complexe industriel intégré. Le projet englobe l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’extraction minière jusqu’à la transformation métallurgique, tout en intégrant des volets d’enrichissement du minerai, d’approvisionnement énergétique et de logistique. Selon le calendrier prévisionnel, la première phase permettra d’atteindre une production annuelle de 180 000 tonnes, avant une montée en puissance progressive fixée à 1,08 million de tonnes par an à compter de 2030.

Emplois et valeur ajoutée : un tournant pour la jeunesse gabonaise

Au-delà de son aspect financier, ce partenariat sino-gabonais répond à des impératifs socio-économiques majeurs. L’implantation de cette usine de transformation promet de dynamiser l’économie locale par la création de nombreux emplois, tout en organisant un transfert de compétences indispensables à la jeunesse gabonaise. En produisant des matériaux métallurgiques à forte valeur ajoutée directement sur le territoire, le Gabon renforce ses infrastructures et structure un tissu industriel durable dans la zone de Ndjolé.

Cap sur 2029 et la souveraineté économique

En impulsant ce projet d’envergure, les autorités gabonaises réaffirment la feuille de route tracée par le Président de la République, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le gouvernement entend rompre définitivement avec le modèle d’exportation brute pour faire du pays un véritable pôle de transformation industrielle des ressources naturelles, avec en ligne de mire l’échéance capitale de 2029 pour le secteur minier.

En s’associant avec l’expertise internationale de South Manganese Investment Limited, le Gabon confirme sa détermination à mobiliser des capitalisations étrangères au service de sa souveraineté économique et du bien-être des populations.