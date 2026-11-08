Gabon–Chine : 535 km de chemin de fer et un port de 500 hectares pour faire du fer un nouveau moteur économique

Ecouter l'article

La visite d’État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine pourrait marquer une nouvelle étape dans le développement de l’industrie minière gabonaise. Selon les annonces relayées le 6 novembre 2026, des accords représentant une enveloppe globale de 10 milliards de dollars, soit environ 5 600 milliards de FCFA, porteraient notamment sur la construction d’un port de 500 hectares, d’une infrastructure ferroviaire de 535 kilomètres et d’un barrage hydroélectrique de 400 mégawatts. Des investissements envisagés pour accompagner l’exploitation d’importantes ressources de fer, notamment dans la perspective du développement du projet de Belinga. Reste à déterminer si ces infrastructures permettront au Gabon de dépasser l’exportation de minerai brut pour bâtir une véritable industrie de transformation locale.

Le développement du potentiel ferrifère gabonais revient au centre des ambitions économiques nationales. Longtemps confrontée aux difficultés de financement et aux contraintes logistiques, l’exploitation des grands gisements de fer nécessite des investissements considérables dans les transports, l’énergie et les installations portuaires. Les projets annoncés à l’occasion du déplacement présidentiel en Chine pourraient contribuer à lever certains de ces obstacles. Mais au-delà de l’importance des infrastructures envisagées, leur véritable portée économique dépendra de la capacité du Gabon à structurer une filière industrielle génératrice de valeur ajoutée, d’emplois et de recettes durables.

Un corridor ferroviaire et portuaire pour désenclaver les ressources minières

La construction annoncée d’une infrastructure ferroviaire de 535 kilomètres constituerait l’un des principaux éléments du dispositif logistique envisagé. Une telle liaison pourrait faciliter l’acheminement du minerai depuis les zones d’exploitation vers les installations portuaires, en réduisant les contraintes de transport qui pèsent sur le développement des grands projets miniers. Elle pourrait également contribuer au désenclavement de certaines régions, sous réserve que son tracé et ses conditions d’exploitation permettent d’autres usages économiques.

Le complexe portuaire de 500 hectares annoncé viendrait compléter cette infrastructure en renforçant les capacités d’expédition du minerai vers les marchés internationaux. Dans le secteur du fer, où les volumes transportés sont particulièrement importants, la disponibilité d’équipements ferroviaires et portuaires adaptés constitue un facteur déterminant de compétitivité. Toutefois, les informations disponibles ne précisent pas encore le tracé définitif de la voie ferrée, la localisation exacte du port, les capacités annuelles d’exportation ou les modalités de financement de ces ouvrages.

Belinga, entre exploitation du minerai et transformation locale

Le développement de ces infrastructures pourrait donner une nouvelle impulsion aux ambitions gabonaises dans la filière du fer, notamment autour du projet de Belinga, situé dans le nord-est du pays. Les annonces évoquent des ressources minières estimées à cinq milliards de tonnes, un chiffre dont le périmètre exact et la qualification géologique restent à préciser. L’exploitation de ces ressources nécessiterait une organisation industrielle intégrant l’extraction, le transport, l’approvisionnement énergétique et les débouchés commerciaux.

Mais la question essentielle demeure celle du modèle économique retenu. Le Gabon entend-il principalement développer ses capacités d’exportation de minerai brut ou créer les conditions d’une transformation industrielle sur son territoire ? La seconde option supposerait des investissements supplémentaires dans les unités de traitement, les équipements métallurgiques, l’énergie et la formation technique. Elle permettrait néanmoins d’envisager une captation plus importante de la valeur ajoutée, au-delà des seules recettes liées à l’extraction et à l’exportation.

Un barrage de 400 MW pour accompagner les ambitions industrielles

La réalisation annoncée d’un barrage hydroélectrique d’une puissance de 400 mégawatts constitue un autre volet stratégique des projets envisagés. L’exploitation minière à grande échelle, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne d’activités de transformation, nécessite une alimentation électrique importante et régulière. La disponibilité d’une énergie compétitive pourrait ainsi conditionner la viabilité économique d’éventuelles installations industrielles liées au fer.

L’enjeu énergétique dépasse cependant les seuls besoins des opérateurs miniers. Il conviendra de déterminer quelle part de la production électrique pourrait être destinée au réseau national, aux entreprises locales et aux populations. La localisation du barrage, son financement, les infrastructures de transport d’électricité et les études environnementales devront également être précisés. Sans ces éléments, il demeure difficile d’apprécier les retombées réelles de cette infrastructure sur la sécurité énergétique du pays.

Des investissements à convertir en emplois et en valeur ajoutée

La perspective de nouveaux projets ferroviaires, portuaires et énergétiques soulève également la question de leurs retombées sur l’emploi et le développement des territoires. La construction et l’exploitation de ces infrastructures pourraient générer des besoins importants en main-d’œuvre, en sous-traitance et en services. Encore faudra-t-il prévoir des mécanismes favorisant la participation des entreprises gabonaises, la formation des techniciens et ingénieurs nationaux ainsi que le transfert effectif de compétences.

À ce stade, les montants et les caractéristiques des projets reposent sur les annonces relayées à l’occasion de la visite présidentielle. La nature juridique des accords, l’identité des investisseurs, les engagements financiers fermes et les calendriers d’exécution restent à documenter. Pour le Gabon, le défi sera donc double : concrétiser les infrastructures annoncées et veiller à ce que l’exploitation de son potentiel ferrifère ne se limite pas à l’exportation de matières premières. Car la véritable portée de ces investissements se mesurera à la capacité du pays à transformer ses ressources naturelles en industrie, en emplois qualifiés et en richesse durablement créée sur son territoire.