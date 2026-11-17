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C’est ce que révèle un article publié par la Société canadienne du cancer. Alors que le mois de novembre, dédié à la lutte contre le cancer de la prostate, invite les hommes à accorder une attention particulière au dépistage, un fait mérite d’être rappelé. Selon un sondage réalisé à ce sujet, les répondants noirs étaient moins bien informés sur le cancer de la prostate que les autres et nombre d’entre eux ignoraient que le risque d’en être atteint était plus élevé au sein de leur communauté.

Selon les explications scientifiques, les hommes noirs d’ascendance africaine ou caribéenne présentent près de deux fois plus de risques de développer un cancer de la prostate que les hommes non noirs. Ils sont également davantage exposés à des tumeurs prostatiques susceptibles de se développer et de se propager rapidement. Les hommes noirs ont aussi plus tendance à décéder d’un cancer de la prostate que les autres hommes. D’où l’importance de prendre des mesures pour favoriser sa détection précoce. Lorsque la maladie est diagnostiquée et prise en charge à ses débuts, les chances de réussite du traitement sont meilleures.

Une maladie particulièrement présente en Afrique

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le cancer de la prostate figure parmi les cancers les plus courants sur le continent africain, après le cancer du sein, avec une estimation de 30 cas pour 100 000 personnes en Afrique. L’OMS précise toutefois que ce chiffre varie considérablement d’un pays à l’autre. Les taux les plus élevés sont notamment observés dans certains pays d’Afrique du Nord, comme le Maroc et la Tunisie, ainsi qu’en Afrique du Sud.

Bien qu’il n’existe pas, à ce jour, de méthode infaillible pour prévenir le cancer de la prostate, la vigilance reste essentielle. Parmi les facteurs de risque figurent notamment les antécédents familiaux et la génétique. L’âge avancé constitue également le principal facteur de risque, la plupart des diagnostics étant posés chez des hommes âgés de 60 ans et plus, même si des cas chez des hommes plus jeunes sont de plus en plus souvent signalés.

Quelques méthodes préventives

L’OMS souligne par ailleurs que lorsque le cancer de la prostate se développe chez les populations d’origine afro-américaine et caribéenne, il se manifeste souvent à un âge plus précoce. L’adoption d’une activité physique régulière est donc essentielle, non seulement pour le bien-être général, mais également pour limiter certains facteurs de risque, notamment l’excès de poids. Une alimentation saine est tout aussi importante. La réduction de la consommation de graisses et de viande rouge, ainsi que l’intégration d’aliments riches en composés bénéfiques, tels que le lycopène présent dans les tomates et le sélénium que l’on retrouve notamment dans les noix et les légumineuses, sont considérées comme pouvant jouer un rôle préventif.