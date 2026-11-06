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Chine : CIIE 2026, une vitrine stratégique pour le savoir-faire gabonais

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 6 novembre 2026 à 10h44min
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Dans les allées de l’Exposition internationale d’importation de Chine (CIIE), le Gabon affirme son ambition économique et son ouverture sur les marchés mondiaux. Portée par une volonté de diversification et de promotion du « Made in Gabon », la délégation nationale s’appuie sur ce rendez-vous d’envergure pour valoriser ses opportunités d’affaires.

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Présente au cœur du pavillon national, Nina Alida Abouna, commissaire générale aux expositions du Gabon, souligne l’importance d’un tel rendez-vous international. « La CIIE représente une opportunité inestimable pour nos entreprises. C’est une plateforme d’échange unique qui nous permet de mettre en lumière la richesse, la transformation locale et la qualité de nos produits nationaux auprès d’acheteurs venus du monde entier », affirme-t-elle avec conviction.

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Du bois transformé à l’agroalimentaire, le Gabon expose une gamme variée de produits durables tout en mettant en avant la traçabilité et le savoir-faire de ses acteurs locaux.

Dynamiser la coopération et attirer les investisseurs

Au-delà de la simple promotion commerciale, la participation gabonaise à Shanghai vise à poser les jalons de partenariats industriels et financiers durables. « Notre objectif principal va bien au-delà de l’exposition marchande. Nous venons nouer des alliances stratégiques, attirer des investissements directs étrangers et créer des circuits d’exportation pérennes pour accompagner l’essor de nos PME », précise Nina Alida Abouna.

Pour la commissaire générale, la présence continue du Gabon témoigne de la vitalité des relations commerciales avec la Chine et du rôle clé des salons mondiaux dans l’attractivité du pays.

Face aux décideurs et grands groupes mondiaux, le Gabon confirme sa place d’acteur économique émergent en Afrique centrale. Cette vitrine internationale offre un levier concret pour propulser l’économie nationale vers de nouveaux horizons commerciaux.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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