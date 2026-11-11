Diplomatie : Gueorgui Tchepik nommé nouvel ambassadeur de Russie au Gabon

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La diplomatie russe affine son ancrage en Afrique subsaharienne. Par un décret signé le 10 novembre 2026 et publié sur le portail officiel d’information juridique, le président Vladimir Poutine a officialisé la nomination de Gueorgui Tchepik au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République gabonaise. Cette réorganisation diplomatique touche également le Botswana, où Alexeï Sentebov succède à Andreï Kemarski.

En confiant la chancellerie de Libreville à Gueorgui Tchepik, Moscou mise sur un profil rompu aux subtilités continentales. En service diplomatique depuis 1990, le nouveau représentant du Kremlin cumule une solide expérience de terrain. Ancien ministre-conseiller à l’ambassade de Russie en Afrique du Sud et vice-directeur du Département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, il a dirigé l’ambassade de Russie en République du Congo de 2019 à 2024. Polyglotte aguerri, parfait connaisseur du français, de l’anglais et de l’arabe, M. Tchepik arrive à un moment charnière de la politique étrangère gabonaise.

De son côté, Alexeï Sentebov entame une nouvelle mission à Gaborone après avoir représenté Moscou en République démocratique du Congo (2017-2024). Ces mouvements synchronisés témoignent de la volonté russe de redéployer des profils expérimentés dans la sub-région.

Un élan renouvelé depuis le Sommet Russie-Afrique

La nomination de Gueorgui Tchepik s’inscrit dans un contexte de réchauffement pragmatique des relations bilatérales entre la Russie et le Gabon. Les deux nations ont franchi un palier décisif lors du dernier sommet Russie-Afrique à Sotchi. La présence remarquée de la délégation gabonaise, conduite par le vice-président du gouvernement Hermann Immongault, a concrétisé la volonté des autorités gabonaise d’installer un dialogue stratégique direct avec le Kremlin.

Au-delà des poignées de main protocolaires, les échanges entre Hermann Immongault et les responsables russes ont jeté les bases de partenariats techniques et socio-économiques élargis. Libreville cherche aujourd’hui à diversifier ses alliances internationales tout en captant des investissements dans la transformation locale des ressources naturelles et la sécurité.

Cap sur une coopération stratégique

Cette nouvelle page diplomatique s’ouvre sur un terrain favorable. Pour le Gabon comme pour la Russie, l’installation de ce nouvel ambassadeur doit concrétiser les engagements pris lors des assises de Sotchi. Les enjeux ne manquent pas : formation universitaire, transfert de compétences et renforcement des échanges commerciaux figurent en tête de liste des dossiers prioritaires. Avec l’arrivée d’un diplomate francophone connaissant parfaitement la dynamique de l’Afrique centrale, Moscou signale clairement son ambition d’ancrer durablement sa présence à Libreville.