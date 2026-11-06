Gabon : VAALCO Energy boucle sa campagne de forage avec une production en hausse de 34,5 %

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Le groupe pétrolier américain Vaalco Energy passe une étape décisive dans le développement de ses actifs offshore au Gabon. Selon ses résultats opérationnels et financiers publiés le 5 novembre 2026, la compagnie a achevé avec succès sa campagne Phase 3 sur le permis permis Etame. Ce programme stratégique s’est soldé par le forage et la mise en production de cinq nouveaux puits, avant la libération de l’appareil de forage au début du mois d’octobre.

Parmi les concrétisations majeures de ce déploiement figure la mise en service du puits de développement ETSEM-3H, implanté au cœur du réservoir SE Etame. Cet ouvrage se distingue par une section horizontale de 300 mètres traversant les sables de haute qualité du réservoir Gamba.

Dans le même temps, le forage du puits ETBNM-3 depuis la plateforme SEENT apporte une avancée opérationnelle majeure. En effet, il fournit désormais le gaz naturel indispensable au fonctionnement du champ. Cette ressource locale permet de réduire l’acheminement coûteux de diesel par bateau, diminuant ainsi les charges d’exploitation et l’empreinte logistique.

Des volumes extraits et des revenus financiers en nette progression

Les retombées de cette campagne de forage se traduisent directement par une hausse de l’activité. Au troisième trimestre 2026, la production quotidienne brute de VAALCO au Gabon a grimpé à 9 577 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), contre 7 118 bep/j un an plus tôt, soit une progression nette de 34,5 %. Après prélèvement des redevances, le volume net revenant au groupe s’établit à 8 332 bep/j.

George Maxwell, président-directeur général de VAALCO, a salué cette dynamique en précisant que l’apport de ces cinq puits a permis d’accroître la production brute annuelle du champ de près de 2 500 barils par jour. Sur le plan financier, les ventes d’hydrocarbures gabonais ont généré 46,6 milliards FCFA de recettes brutes au cours du trimestre, pour un revenu net de 44,3 milliards FCFA.

Cap sur l’exploration et les perspectives futures

Pour concrétiser ces performances, la compagnie a consenti des efforts financiers d’envergure, portant ses dépenses d’investissement globales à 52,1 milliards FCFA sur le trimestre.

Fort de ce succès opérationnel sur le permis Etame, le groupe américain entend désormais capitaliser sur ses capacités de production optimisées. VAALCO poursuit en parallèle le traitement et l’interprétation des données sismiques 3D acquises sur les blocs Niosi et Guduma, une étape fondamentale pour identifier le potentiel exploratoire de ces nouveaux périmètres.