Class/FIFA 2026 : le Gabon gagne deux places et remonte au 84ème rang mondial

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Le Gabon a gagné deux places dans le dernier classement mondial masculin de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié le lundi 20 juillet 2026. Les Panthères occupent désormais le 84ᵉ rang mondial, contre la 86ᵉ position lors du précédent classement publié le 11 juin de la même année.

La Coupe du Monde récemment écoulée a visiblement joué un rôle majeur sur la nouvelle hiérarchisation des nations. Le classement FIFA reste dominé par les grandes nations du football international. Championne de la compétition, l’Espagne prend la première place mondiale. Elle devance l’Argentine, deuxième, et la France, troisième. Ce trio occupe le sommet de la hiérarchie devant les autres sélections engagées dans la course aux meilleures positions.

Une progression qui reste à confirmer pour le Gabon

Au-delà de ce trio prestigieux, plusieurs sélections ont su tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de la sélection gabonaise, qui a enregistré une évolution favorable après le verdict officiellement rendu lundi dernier par la FIFA. Á cette effet, les Panthères totalisent désormais 1 272,51 points au classement mondial. Cette amélioration intervient pourtant après leur élimination dès la phase de groupes de la CAN 2025, puis leur échec dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Sur le plan continental, les Panthères occupent désormais la seizième place. Elles devancent notamment l’Angola dix septième, l’Ouganda dix huitième et la Zambie dix neuvième. De ce fait, le Gabon reste dans le groupe des équipes africaines les mieux classées. Dans la sous-région, la sélection gabonaise conserve également sa place. Elle reste la deuxième nation de la CEMAC derrière le Cameroun, lequel occupe la quarantième place au niveau mondial.

Toutefois, si cette progression au classement FIFA constitue une bonne nouvelle pour les Panthères, elle reste à confirmer par les résultats sur le terrain. Avec l’arrivée de Sébastien Migné sur le banc gabonais, la sélection est désormais attendue. Elle devra retrouver de la confiance, rassurer ses supporters et surtout, prouver que cette évolution peut s’accompagner de meilleurs résultats. Nous y reviendrons !

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire