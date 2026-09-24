Mayumba : le port en eau profonde entre dans une nouvelle phase avec le lancement des études

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Longtemps annoncé mais jamais concrétisé dans sa configuration définitive, le projet de port en eau profonde de Mayumba revient au premier plan. Le gouvernement gabonais a engagé, le 15 septembre 2026, une procédure d’appel d’offres restreint destinée à sélectionner les entreprises appelées à conduire les études techniques, économiques et environnementales du projet. Une étape préalable déterminante pour une infrastructure que les autorités veulent intégrer à un ensemble plus vaste associant activités portuaires, logistique et développement industriel dans le sud du Gabon.

La relance intervient après plusieurs années de réflexions autour de cette infrastructure stratégique pour la province de la Nyanga. Le projet est loin d’être nouveau : dès 2014, lors de l’inauguration du pont sur la Banio, le gouvernement présentait déjà cet ouvrage comme un élément devant accompagner la construction future du port en eau profonde. Douze ans plus tard, l’ouverture d’une nouvelle phase d’études doit désormais permettre de préciser la faisabilité, le dimensionnement, le coût et les contraintes environnementales d’un projet régulièrement annoncé mais encore à concrétiser.

Du port à un véritable pôle industriel

L’ambition affichée dépasse désormais la construction d’un simple terminal maritime. En juin 2026, lors d’un déplacement du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Abu Dhabi, le gouvernement indiquait que des échanges avaient eu lieu avec KEZAD Group, filiale d’AD Ports Group, autour du futur port de Mayumba. L’entreprise émiratie dispose d’une expertise dans le développement de plateformes associant infrastructures portuaires, zones industrielles et services logistiques.

Selon les orientations évoquées autour du projet, Mayumba pourrait ainsi associer un port commercial en eau profonde, des installations logistiques et de stockage ainsi qu’une zone économique et industrielle. Cette configuration viserait à faire du site non seulement un point d’évacuation des matières premières, mais également un espace susceptible d’accueillir des activités de transformation et de créer davantage de valeur localement.

Désenclaver économiquement le sud du Gabon

L’intérêt du projet tient également à la géographie économique de Mayumba. Située dans la Nyanga, sur la façade atlantique, la localité dispose d’un positionnement susceptible d’accompagner le développement des activités minières, forestières, agricoles et énergétiques du sud du pays. Une centrale thermique à gaz est d’ailleurs en développement à Mayumba, dont les premiers travaux d’aménagement avaient été lancés en juillet 2024.

La question portuaire demeure parallèlement une attente locale. Lors d’un échange avec Brice Clotaire Oligui Nguema en mai 2026, les populations de Mayumba avaient notamment évoqué leurs préoccupations relatives au projet. Le chef de l’État avait alors replacé les investissements engagés dans la localité dans une stratégie comprenant infrastructures, énergie, emploi et développement des services.

Des études avant les investissements

L’appel d’offres de septembre constitue donc une étape importante, mais encore préparatoire. Les études devront notamment déterminer les caractéristiques techniques de l’infrastructure, sa viabilité économique et les conséquences environnementales de son implantation dans une zone côtière particulièrement sensible. Elles devront également permettre d’arrêter un schéma de financement et un calendrier crédibles avant le lancement des travaux.

Après plus d’une décennie d’annonces, c’est précisément sur ce passage des études au chantier que Mayumba sera désormais attendu. Car si le futur port pourrait profondément modifier la carte logistique du sud du Gabon, sa portée économique dépendra d’abord de la capacité de l’État à transformer cette nouvelle procédure en projet financé, exécuté et effectivement connecté aux bassins de production.