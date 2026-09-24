Forbes Top Performing Banks 2026 : BGFIBank s’impose parmi l’élite internationale

Ecouter l'article

C’est une reconnaissance d’envergure qui vient saluer la solidité du secteur financier africain. Le 9 septembre 2026, le magazine Forbes a dévoilé son tout premier classement mondial « World’s Top Performing Banks 2026 ». Parmi les 500 établissements les plus performants du globe figure le groupe BGFIBank, leader incontesté du paysage bancaire en Afrique centrale. Une consécration qui met en lumière la rigueur de sa gestion et son dynamisme opérationnel sur la scène internationale.

Contrairement aux approches traditionnelles axées sur la simple valeur des actifs, le palmarès établi par Forbes, en partenariat avec le cabinet d’études Statista, repose sur une analyse approfondie des performances financières réelles. Classé dans la catégorie des banques de taille moyenne inférieure, regroupant les institutions gérant entre 10 et 20 milliards de dollars d’actifs, le groupe gabonais se distingue au milieu d’un contingent de 25 banques africaines réparties sur 14 pays.

Cette sélection rigoureuse s’appuie sur une grille d’évaluation équilibrée. La rentabilité pèse pour 30 % dans la note globale, suivie de la résilience du capital et de la qualité des actifs, comptant chacune pour 25 %. La croissance des résultats et l’efficacité opérationnelle complètent ce tableau exigeant à hauteur de 20 %. Dans ce paysage concurrentiel où l’Égypte, le Kenya et le Zimbabwe tirent leur épingle du jeu, BGFIBank prouve la capacité des acteurs régionaux à rivaliser avec les standards mondiaux les plus stricts.

Une dynamique financière remarquable

Cette distinction internationale vient concrétiser une trajectoire financière particulièrement solide. À l’issue de l’exercice 2025, BGFIBank a affiché des indicateurs en nette progression, portés par une activité commerciale soutenue dans l’ensemble de ses implantations. Le total du bilan a ainsi bondi de 25 % en un an, atteignant le niveau record de 7 428 milliards de francs CFA au 31 décembre 2025.

La rentabilité financière suit la même courbe ascendante. Le résultat net du groupe s’est hissé à 133 milliards de FCFA contre 122 milliards l’année précédente, traduisant une hausse confortable de 9 % soit 11 milliards de francs supplémentaires. Ces chiffres illustrent une maîtrise rigoureuse des risques tout autant qu’une stratégie d’expansion réussie.

Le leadership d’un géant régional

En se hissant au sommet de ce classement inédit, BGFIBank confirme son statut de moteur économique pour l’Afrique centrale et le continent. Cette présence au sein du Top 500 mondial offre une vitrine précieuse au savoir-faire bancaire africain, démontrant que la qualité des fonds propres et la solidité des modèles d’affaires peuvent rivaliser avec les géants mondiaux de la finance. Une impulsion prometteuse pour les exercices à venir.