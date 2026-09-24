Ogooué-Maritime : l’école de Ngomo toujours sans enseignant

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Alors que la rentrée scolaire bat son plein à travers le Gabon, le silence règne toujours dans les cours de récréation du village de Ngomo. Situé le long du fleuve Ogooué, à près d’une heure de Lambaréné dans le canton Ogooué-Aval, cet établissement évangélique historique ne voit aucun maître franchir le seuil de ses classes. Les bancs restent déserts et la rentrée scolaire est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Fondée sous l’égide de l’Église évangélique du Gabon (EEG), l’école protestante de Ngomo a pourtant connu des heures glorieuses. Autrefois dotée d’un cycle d’enseignement complet, elle a vu défiler sur ses bancs plusieurs générations d’élèves, formant des ministres, de hauts cadres de l’administration et de nombreuses figures de la nation.

Aujourd’hui, ce haut lieu de mémoire sombre dans l’abandon. D’après Jean-Claude Boussamba, un ancien de l’église locale, le problème perdure depuis plusieurs années. Le dernier enseignant régulièrement affecté n’a fait qu’un passage éclair d’à peine deux semaines avant de plier bagage, et les affectations temporaires qui ont suivi n’ont jamais permis d’assurer une scolarité pérenne.

L’exode forcé des familles

Cette pénurie chronique d’instituteurs a des conséquences dévastatrices sur la vie du village. Sans alternative sur place, de nombreux parents se trouvent contraints d’envoyer leurs enfants faire leurs études dans d’autres localités ou de repartir s’installer dans leurs villages d’origine. Pour les ménages les plus modestes, cet exode scolaire imposé représente un lourd fardeau financier et logistique.

Un appel au secours du village

Face à cette paralysie qui menace l’avenir des jeunes, les résidents et les responsables religieux locaux refusent de baisser les bras. Par la voix de Jean-Claude Boussamba, la communauté lance un appel urgent à la hiérarchie de l’Église évangélique du Gabon ainsi qu’au ministère de l’Éducation nationale. L’objectif : obtenir l’affectation sans délai d’au moins un maître pour sauver le site.

Le bâtiment historique se dresse toujours avec fierté le long du fleuve. Il ne manque plus que la volonté des autorités compétentes pour lui insuffler une nouvelle vie et garantir aux enfants de la région leur droit fondamental à l’instruction.