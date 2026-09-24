Jean-Fidèle Otandault : «L’enjeu n’est pas seulement de consommer de l’IA, il est de l’utiliser pour augmenter la productivité»

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Face à une économie encore largement dépendante de ses ressources naturelles, le Gabon doit diversifier ses activités pour assurer son avenir. Dans un entretien accordé au quotidien L’Union, l’ancien ministre d’État Jean-Fidèle Otandault souligne que l’intelligence artificielle représente une opportunité concrète pour stimuler la productivité nationale, à condition d’anticiper ses mutations et de structurer l’écosystème local.

Au Gabon, la nécessité de faire évoluer le modèle économique s’impose avec insistance. Alors que les données de la Banque mondiale indiquent que le pétrole, le manganèse et le bois représentaient 97 % des exportations en 2024, la concentration de l’activité autour de quelques matières premières reste un défi majeur.

S’exprimant dans les colonnes de L’Union, Jean-Fidèle Otandault, expert-comptable et ancien ministre du Budget, rappelle que la croissance ne doit plus reposer uniquement sur les volumes extraits : « Elle repose aussi sur notre capacité à inventer de nouvelles façons de produire, de nouveaux services, de nouvelles entreprises et de nouveaux métiers. ». Dans cette dynamique, les nouvelles technologies offrent des perspectives inédites aux acteurs économiques locaux.

Dépasser la simple consommation technologique

L’intelligence artificielle transforme déjà le fonctionnement des entreprises en automatisant les tâches répétitives, du traitement de données à la saisie comptable. Cette évolution modifie la valeur ajoutée des professionnels, qui s’orientent désormais vers l’analyse, le conseil et l’accompagnement stratégique.

Pour les petites structures gabonaises, l’outil numérique agit comme un levier : « L’IA permet déjà à de petites structures d’accéder à des capacités d’analyse, de traduction, de programmation ou de traitement de données qui étaient auparavant réservées à de grandes organisations », explique Jean-Fidèle Otandault lors de cet entretien avec L’Union. Toutefois, la technologie ne constitue pas une solution miracle à elle seule. Pour porter ses fruits, elle exige des infrastructures de base solides, incluant une électricité fiable, des télécommunications performantes, une cybersécurité renforcée et un cadre juridique adapté. « L’enjeu n’est pas seulement de consommer de l’IA ; il est de l’utiliser pour augmenter la productivité des entreprises et des travailleurs gabonais », insiste l’ancien ministre.

Accompagner la jeunesse et la transition sociale

L’intégration de l’intelligence artificielle s’inscrit dans un contexte social où le chômage touche environ 20 % de la population active, selon les données de la Banque mondiale. Si les transformations technologiques suscitent des inquiétudes quant à l’avenir de certains métiers, la clé réside dans l’accompagnement, la formation continue et la reconversion pour orienter la main-d’œuvre vers des activités en expansion.

Cette transition constitue un enjeu majeur pour l’insertion des jeunes, qu’ils développent des logiciels, conçoivent des services numériques ou modernisent des secteurs comme la logistique, l’énergie et la transformation du bois. En soutenant ces compétences, les politiques publiques peuvent transformer le potentiel de la jeunesse en capacités productives durables, indispensables pour renouveler le tissu économique national.