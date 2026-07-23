Gabon : «Chine Briefing», la diplomatie de l’image de Pékin à Libreville

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Un nouveau support de communication fait son apparition dans le paysage médiatique gabonais. Publié par l’ambassade de Chine au Gabon, le bulletin d’information « Chine Briefing » ambitionne de mettre en lumière la vitalité de la coopération bilatérale tout en promouvant la vision internationale de Pékin.

L’ambassade de Chine au Gabon renforce sa stratégie de communication. À travers un tout nouveau bulletin d’information intitulé « Chine Briefing », la représentation diplomatique chinoise entend faire mieux connaître ses activités et les projets conjoints menés avec Libreville. Présenté comme un « Bulletin sur la coopération bilatérale Chine-Gabon et les actualités de la Chine », le document arbore le slogan évocateur « Connaître la Chine » et s’appuie principalement sur des dépêches de l’agence officielle Xinhua.

Selon des informations relayées par Gabon Review, la quatrième édition de ce document, parue le 9 juillet dernier, dresse un panorama varié des actions menées dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la diplomatie.

Rayonnement culturel et soft power au menu

Dans ce numéro, la culture occupe une place de premier plan. Le bulletin revient notamment sur un atelier de l’Unesco consacré au patrimoine culturel immatériel, ainsi que sur la participation chinoise au Festival international du livre gabonais et des arts (FILIGA), illustrée par une exposition dédiée à la littérature de l’Empire du Milieu.

Le partenariat éducatif et linguistique est également mis en avant. L’Institut Confucius de l’Université Omar Bongo (UOB), créé en janvier 2019, s’impose comme le pilier de cet écosystème. Le bulletin souligne d’ailleurs le succès de la finale du concours d’éloquence « Pont vers le chinois » organisée à Owendo, marquée par la présence notable du ministre de l’Enseignement supérieur, Charles Edgard Mombo, et du recteur de l’UOB, Jean-Jacques Tony Ekomie. En parallèle, la publication célèbre le patrimoine local en citant le Mvet Oyeng, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, rappelant que l’échange culturel se veut à double sens.

Une tribune pour les ambitions internationales de Pékin

Au-delà du cadre strictement provincial ou national, « Chine Briefing » sert de relais aux positions géopolitiques globales de Pékin. Cette édition consacre ainsi des pages au 105e anniversaire du Parti communiste chinois (PCC), à la solidarité sanitaire sino-africaine, illustrée par l’envoi d’experts médicaux en République démocratique du Congo pour lutter contre Ébola, ainsi qu’au récent Livre blanc sur la gouvernance mondiale publié par la Chine.

À travers ce canal, la diplomatie chinoise réaffirme ses ambitions de réforme du système multilatéral. Pékin y plaide ouvertement pour une restructuration des grandes institutions internationales, à l’instar du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale ou du Conseil de sécurité des Nations unies, réclamant une représentativité accrue pour les pays africains et les nations du Sud global.

Avec « Chine Briefing », l’ambassade de Chine à Libreville affine son soft power et s’offre une vitrine institutionnelle pour façonner son image, consolidant pas à pas son influence culturelle et politique en terre gabonaise.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire