Manganèse : le Gabon face au défi de la transformation locale

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Alors que les besoins de l’industrie sidérurgique mondiale s’intensifient et que la transition énergétique redéfinit la carte des ressources stratégiques, le secteur minier gabonais se retrouve projeté sur le devant de la scène internationale. Au cœur de cet engouement : le manganèse, un minerai indispensable dont le Gabon abrite l’un des joyaux les plus convoités de la planète.

Niché dans le sud-est du pays, le gisement de Moanda s’impose comme un pilier de l’économie minière globale. Comme le rapporte Direct Infos Gabon, le site a affiché une production d’environ 7,1 millions de tonnes en 2025, ce qui représente près de 13 % de l’offre mondiale.

Selon les données de la multinationale Eramet relayées par le média, la zone recèle encore quelque 454 millions de tonnes de ressources exploitables. Cette concentration exceptionnelle en minerai à haute teneur confère à Libreville un levier géopolitique et économique de premier ordre. Toutefois, à l’ère des nouvelles chaînes de valeur, se contenter d’expédier du minerai brut vers les ports étrangers ne suffit plus.

Changer de paradigme : la métamorphose industrielle

Pour le gouvernement gabonais, le message est désormais clair : l’avenir réside dans la transformation sur place. Le pays entend dépasser le simple statut d’extracteur pour devenir un véritable pôle métallurgique.

Cette ambition s’est concrétisée en juillet 2026 par la signature d’un protocole d’accord majeur avec Eramet. Ce partenariat prévoit l’étude de la réfection du Complexe métallurgique de Moanda, avec pour objectif d’atteindre une capacité de production annuelle de 70 000 tonnes d’alliages. Mais l’exécutif voit plus loin encore : un projet d’usine côtière est à l’étude à l’horizon 2031, ciblant une capacité impressionnante de 265 000 tonnes d’alliages par an. Un virage conditionné toutefois par la levée de certains verrous logistiques, énergétiques et financiers.

Convertir la ressource en prospérité nationale

Au-delà des chiffres de production et des tonnages exportés, la maîtrise de l’aval de la filière constitue le véritable défi des années à venir. La remontée des cours et de la demande mondiale doit agir comme un catalyseur pour l’ensemble du tissu économique national.

En intégrant davantage la métallurgie au paysage industriel local, le Gabon vise la création d’emplois qualifiés, le développement de la sous-traitance et le transfert de compétences. Le dialogue renouvelé entre l’État et le groupe Eramet-Comilog atteste que la bataille pour la valeur ajoutée ne fait que commencer. L’Afrique minière de demain ne se contentera plus de fournir le monde : elle entend désormais transformer ses propres richesses sur son sol.