Gabon : Kelly Ondo Obiang brise le silence avec «L’espoir doit mourir en dernier»

Ecouter l'article

Le 31 août 2026, dix ans après les violences post-électorales de 2016, l’ancien lieutenant Kelly Ondo Obiang a annoncé la parution de son tout premier livre aux Éditions Filiga intitulé « L’espoir doit mourir en dernier » . Un essai-autobiographique pensé comme un outil de reconstruction personnelle et une contribution citoyenne au débat public.

Condamné à 15 ans de réclusion pour son rôle dans le soulèvement militaire de janvier 2019, puis amnistié l’année dernière à la suite des événements d’août 2023, Kelly Ondo Obiang a consacré son année de liberté à un intense travail d’introspection et d’écriture. Refusant la posture du témoignage revanchard, l’auteur définit son texte comme un exercice de résilience destiné à inspirer la jeunesse du continent et tous ceux confrontés à l’adversité.

« Ce livre n’est pas un témoignage de vengeance. C’est une contribution à la réflexion sur la résilience, sur la justice, sur la place du citoyen cabossé dans le corps social », explique l’ancien militaire. Loin du simple récit de mémoire, la démarche vise à transformer les blessures du passé en force motrice. À travers son propos, l’écrivain ambitionne de convertir l’injustice subie en exigence et la survie personnelle en mission collective.

Un symbole fort dans le paysage national

Le choix de la date d’annonce ne doit rien au hasard. En associant la présentation de son ouvrage au souvenir du 31 août 2016, l’auteur a tenu à rendre un hommage appuyé aux victimes de cette période troublée ainsi qu’à leurs proches. Pour cette figure qui conserve une réelle aura au sein d’une partie de l’opinion gabonaise, l’écrit devient le prolongement d’un engagement au service de la vérité et de la justice.

L’ouvrage questionne la capacité de chacun à se relever après les échecs et les épreuves les plus sombres. Pour l’ancien lieutenant, le regard porté sur le passé conditionne l’avenir : si les défaites sont affrontées avec lucidité, elles cessent d’être des tombeaux pour devenir les fondations d’un monde nouveau.

Rendez-vous en librairie fin septembre

Alors que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 15 septembre 2026, L’espoir doit mourir en dernier est attendu dans les Rayons dès le 30 septembre. Avec ce premier opus, Kelly Ondo Obiang signe son entrée dans le champ littéraire et entend bien faire entendre sa voix dans la quête d’un nouvel équilibre social.