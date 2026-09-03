Gabon : le CESEC appelle à faire de l’accès aux soins une «urgence sociale»

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À l’occasion de l’ouverture de sa seconde session ordinaire annuelle ce mardi 1er septembre 2026, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a placé l’accès aux soins de santé au cœur de ses priorités politiques et réflexions institutionnelles. Réuni sous la présidence de Guy Bertrand Mapangou, l’organe constitutionnel entend interpeller vivement les pouvoirs publics à travers une thématique explicite : « L’accès aux soins médicaux : une urgence sociale ».

En effet, lors de son discours d’ouverture, le président du CESEC a tenu à rappeler avec fermeté que se soigner dignement constitue un droit fondamental garanti par la Constitution, tout autant qu’une exigence de justice sociale indispensable à l’équilibre du pays.

Insistant sur la portée humaine de cet enjeu, le président de la deuxième institution constitutionnelle du pays a relayé la vision de l’exécutif de la Transition : « L’hôpital doit demeurer un lieu de vie et non un lieu où l’on passe de la vie à la mort ». Un rappel à l’ordre symbolique qui traduit la volonté de replacer le patient et le respect de la vie humaine au centre des préoccupations hospitalières.

Des dysfonctionnements persistants dans le système de santé

Si l’institution reconnaît les chantiers d’envergure entrepris par le gouvernement, elle ne dresse pas moins un constat lucide quant aux carences structurelles qui entravent le quotidien des populations. De l’accueil souvent décrié des usagers jusqu’à l’approvisionnement irrégulier en médicaments essentiels, les écueils restent nombreux.

S’y ajoutent des inégalités territoriales marquées et des faiblesses persistantes en matière de couverture sanitaire universelle. Autant d’obstacles matériels et logistiques qui dégradent aujourd’hui la prise en charge des malades sur l’ensemble du territoire gabonais.

Des investissements colossaux pour transformer l’offre de soins

Dans cette optique de restructuration, le CESEC a salué la décision présidentielle d’allouer un financement majeur de 44 milliards de francs CFA au secteur médical. Cette enveloppe inédite vise directement la modernisation du plateau technique national et le renforcement des infrastructures de santé publiques.

Toutefois, pour les conseillers de l’institution, l’effort financier ne saurait suffire sans une transformation profonde du management hospitalier. L’injection de ces capitaux doit obligatoirement s’accompagner d’un bond qualitatif tangible dans l’accueil, la sécurité des patients et l’efficacité des soins dispensés.

Au terme de cette session ordinaire, le CESEC s’engage à émettre des recommandations concrètes et opérationnelles afin d’orienter le gouvernement vers des solutions pérennes, capables de garantir une protection sanitaire équitable pour l’ensemble des citoyens.