Port-Gentil : des dysfonctionnements à l’état civil suscitent la colère du Maire Houangni Ambouroue

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Une scène inhabituelle s’est déroulée dans les locaux du service de l’état civil de Port-Gentil. Informé par un tiers d’une pénurie de rames de papier bloquant la délivrance des actes administratifs, le maire de la commune, Pascal Houangni Ambouroue, s’est rendu en personne sur les lieux pour dresser un constat amer. Face aux usagers contraints de repartir bredouilles ou d’attendre indéfiniment, l’édile n’a pas caché son exaspération face à l’inertie de ses propres services.

Dans les couloirs de la mairie, le ton est rapidement monté. Confronté à des citoyens frustrés et bloqués dans leurs démarches quotidiennes, le maire a interpellé directement les agents en charge de l’accueil et de l’archivage. Il s’est indigné du manque de communication interne et de l’absence de remontée d’informations. « Pourquoi les gens n’ont-ils pas leurs documents ? Pourquoi n’êtes-vous pas venus me voir pour demander du papier ? », a-t-il martelé, déplorant que des blocages matériels si basiques paralysent le cœur même de la mission communale.

Pour la première autorité de la ville, il est inacceptable de laisser croupir des demandes d’actes essentiels, comme les actes de naissance, sous prétexte d’une simple rupture de fournitures de bureau. L’absence de réaction proactive des responsables locaux met directement en cause l’image de la municipalité auprès des administrés.

Réapprovisionnement d’urgence et dysfonctionnements internes

L’intervention directe du maire aura au moins eu le mérite de débloquer immédiatement la situation. Dès le lendemain de sa visite imprévue, plusieurs cartons de rames de papier ont été acheminés dans les bureaux concernés pour permettre la reprise du travail. Toutefois, cet épisode met en lumière des failles organisationnelles plus profondes.

Selon plusieurs sources, l’alerte sur la pénurie imminente avait pourtant été transmise par le chef de service à sa hiérarchie bien avant la rupture totale. La lenteur de la chaîne de décision pose ainsi la question de l’efficacité de la gestion des stocks de sécurité et de l’anticipation des besoins élémentaires au sein des services publics municipaux.

Vers un renforcement des compétences administratives

Cet incident à l’état civil rappelle avec acuité la nécessité d’une responsabilisation à tous les échelons de l’administration communale. La fluidité du service public repose sur la capacité des agents à anticiper les besoins, à signaler promptement les anomalies et à résoudre les problèmes avant qu’ils ne pénalisent les usagers.

Afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent, la modernisation de la gestion municipale et la formation continue des agents apparaissent plus que jamais prioritaires. Le renforcement des capacités managériales et l’appropriation des outils de gestion de crise constituent désormais des enjeux majeurs pour garantir un service public fiable, efficace et digne des attentes des citoyens de Port-Gentil.