Meurtre tragique à Ntoum : l’assassin présumé d’Alya Bitsoumou écroué à «Sans-Famille»

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D’après les informations publiées par le quotidien national L’Union, le principal suspect du viol et du meurtre d’Alya Jordricia Bitsoumou a été interpellé après un mois de cavale. Inculpé par un juge d’instruction, le jeune homme de 18 ans dort désormais derrière les barreaux.

La nuit du 25 au 26 juillet dernier restera gravée comme le théâtre d’un drame gratuit et abominable dans la commune de Ntoum. Ce soir-là, Alya Jordricia Bitsoumou, une Gabonaise de 33 ans, rentrait d’une fête organisée en l’honneur de son neveu qui venait de décrocher son baccalauréat. Alors qu’elle longeait un espace commercial local, son chemin a croisé celui de son futur bourreau. Portée disparue pendant 48 heures, son corps sans vie sera finalement découvert dans une canalisation, au même endroit.

L’engrenage d’une violence aveugle

Selon le récit détaillé par le journal L’Union, l’auteur présumé des faits s’appelle Christ Boupinga Bagnili, alias « La Grimace ». Âgé de seulement 18 ans, le jeune homme sortait d’un établissement nocturne avec des camarades après avoir consommé une forte quantité de « La Loco », un mélange énergisant à base de vodka.

Apercevant Alya isolée alors qu’elle venait de prendre un appel, il quitte son groupe pour la traquer. Sous la menace, il lui intime l’ordre de donner son téléphone. Devant le refus de la trentenaire qui tente de protéger son bien dans son sac, le ton monte. L’agresseur lui assène alors un coup violent à la tête au moyen d’une bouteille à moitié pleine. Dans un geste de défense désespéré, la victime réussit à jeter son téléphone dans la végétation avant de chuter avec son assaillant dans les herbes hautes.

Viol, noyade et fuite orchestrée

Déterminé à la dompter, l’adolescent la traîne jusqu’à un canal d’évacuation d’eau et lui plonge de force le visage sous l’eau. Une fois la victime neutralisée et agonisante, il la ramène sur le bord pour la violer, avant de rejeter son corps inerte dans le ruisseau, la face contre le sol.

Sans l’ombre d’un remords, l’agresseur continue son parcours délinquant : deux semaines plus tard, il commet un nouveau braquage sur une autre femme. Irrités et dépassés par ses actes, ses propres parents décident alors de l’envoyer au village d’Ekouk pour le soustraire aux regards.

La fin de cavale sous les verrous

Mais l’étau policier finit par se refermer. Grâce à une parfaite coordination entre les équipes de l’état-major des polices d’investigations judiciaires (EMPIJ) et la police judiciaire (PJ), « La Grimace » est localisé et appréhendé. Présenté au tribunal de première instance de Ntoum, il a été inculpé pour viol et assassinat avant d’être placé sous mandat de dépôt lundi dernier à la prison centrale de Libreville, dite « Sans-Famille ».