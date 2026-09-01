Chine-Égypte : un cap historique pour l’axe Le Caire-Pékin

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Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d’État très attendue en Égypte. Ce déplacement au sommet revêt une importance particulière : il intervient dix ans après sa première visite dans le pays en 2016 et marque le 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Pionnière en la matière, l’Égypte devenait le 30 mai 1956 le premier pays africain et arabe à nouer des liens officiels avec Pékin. Sept décennies plus tard, cette amitié historique s’est hissée au rang de partenariat stratégique global.

Au-delà de l’héritage de leurs brillantes civilisations, la Chine et l’Égypte ont bâti un axe solide, résistant avec pragmatisme aux tensions internationales. Le volet socio-économique et technologique témoigne de cette synergie : de la création de la zone économique de TEDA Suez au lancement du deuxième satellite égyptien, Pékin apporte un concours décisif aux chantiers stratégiques du Caire.

La touche chinoise s’illustre notamment dans le secteur financier de la nouvelle capitale administrative ou le train électrifié de la Cité du 10 Ramadan. Sur le plan humain, la culture et l’éducation scellent ce rapprochement, avec l’enseignement du chinois désormais dispensé dans plus de quarante lycées égyptiens.

Une dynamique commerciale stimulée par le « tarif douanier zéro »

Ce partenariat porte des fruits chiffrés remarquables. Selon les données de l’agence statistique CAPMAS, le commerce bilatéral a grimpé de 21,5 % au premier semestre 2026 pour atteindre 11,3 milliards de dollars. Les ventes égyptiennes vers la Chine ont littéralement bondi de 199,8 %, passant de 280,5 à 840,8 millions de dollars. Ce pic s’explique principalement par l’entrée en vigueur, le 1ᵉʳ mai 2026, de l’exonération douanière accordée par Pékin aux pays africains partenaires.

Le Caire a principalement expédié des carburants et huiles minérales (494 millions de dollars), des produits agricoles (150,6 millions) et du coton (76,4 millions). En miroir, les importations depuis la Chine se sont élevées à 10,4 milliards de dollars, dominées par les équipements électriques et mécaniques (4,1 milliards), les véhicules (1,2 milliard) et la sidérurgie (930,7 millions).

Le Sud global face aux soubresauts mondiaux

Cette rencontre de haut niveau survient dans un climat international assombri par des tensions protectionnistes et des conflits géopolitiques qui ébranlent le commerce mondial. En tant que figures majeures du Sud global, les deux chefs d’État entendent faire entendre une voix commune. Face au désordre mondial, Xi Jinping et son homologue égyptien réaffirmeront leur attachement au multilatéralisme, prônant la concertation, l’inclusion et le dialogue comme piliers d’une gouvernance plus équilibrée.