Gabon-Guinée : l’ambassadeur Persis Lionel Essono Ondo se recueille au mausolée de Samory Touré à Ndjolé

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Profitant de ses congés annuels au Gabon, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon près la République de Guinée, Persis Lionel Essono Ondo, s’est rendu lundi 31 août 2026 au mausolée de Samory Touré, situé sur une île à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Le diplomate, qui venait de prendre part aux festivités de la troisième Journée nationale de la Libération à Makokou, a inscrit ce recueillement dans une démarche de valorisation des liens historiques et culturels entre Libreville et Conakry.

La visite revêt une dimension particulière au regard de l’histoire de Samory Touré, figure majeure de la résistance africaine à la colonisation. Exilé au Gabon par l’administration coloniale française, le fondateur de l’Empire wassoulou est décédé le 2 juin 1900. Plus d’un siècle après sa disparition, son passage à Ndjolé demeure ainsi un trait d’union mémoriel entre le Gabon, la Guinée et plus largement l’histoire des résistances africaines.

Ndjolé, un lieu de mémoire partagé

Le site visité par Persis Lionel Essono Ondo abrite une stèle consacrée à Samory Touré. En choisissant de s’y recueillir, le représentant diplomatique gabonais en Guinée entend rappeler la profondeur historique des relations qui peuvent unir les deux pays au-delà des seuls échanges diplomatiques contemporains.

Cette visite intervient également au lendemain des célébrations du 30 août à Makokou, consacrées au souvenir de la Libération. Le passage du diplomate à Ndjolé prolonge ainsi, sur un autre registre historique, la réflexion autour de la résistance, de la souveraineté et de la transmission de la mémoire aux nouvelles générations africaines.

Un patrimoine historique à mieux valoriser

Au-delà de sa dimension mémorielle, le mausolée constitue un potentiel produit touristique pour Ndjolé et le Moyen-Ogooué. La présence de Samory Touré sur le territoire gabonais appartient en effet à une histoire susceptible d’intéresser des visiteurs venus d’autres pays africains, particulièrement de Guinée.

La valorisation d’un tel site suppose toutefois de dépasser la seule conservation physique du monument. Signalétique historique, documentation, accessibilité, médiation culturelle et intégration dans des circuits touristiques permettraient notamment de mieux faire connaître cette séquence de l’histoire africaine aux visiteurs gabonais comme étrangers.

Faire de la mémoire un outil de rapprochement

Pour les autorités locales, la visite de l’ambassadeur s’inscrit justement dans une dynamique de valorisation du patrimoine historique et touristique de Ndjolé. Le site accueillerait notamment des visiteurs venus de Guinée, où la mémoire de Samory Touré demeure particulièrement présente.

La démarche de Persis Lionel Essono Ondo rappelle ainsi que la diplomatie peut également s’appuyer sur l’histoire et la culture pour consolider les relations entre États. À Ndjolé, la mémoire de Samory Touré offre au Gabon et à la Guinée un patrimoine partagé dont la valorisation pourrait devenir, au-delà du symbole, un véritable instrument de rapprochement culturel et touristique.