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Manganèse : Le Gabon acte sa souveraineté et entre au capital d’Eramet  

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 19h57min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema entouré de l'ADG de la Comilog Leod Paul Batolo et du PDG du Groupe Eramet Christel Bories © D.R.
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En marge du Sommet Africa Forward, qui se tient à Nairobi au Kenya, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu avec la Présidente-directrice générale du groupe Eramet, Christel Bories. Une rencontre qui a permis d’ acter un tournant décisif dans la gestion des ressources naturelles du pays.

Après plus de trois décennies d’exploitation du manganèse, le Gabon rompt officiellement avec le modèle extractif traditionnel. L’accord signé entre l’État gabonais et le géant minier français impose désormais une nouvelle exigence opérationnelle : la transformation locale du minerai.

Cette mutation structurelle vise à bâtir une économie forte, fondée sur la création de valeur ajoutée et la maîtrise nationale des ressources stratégiques. Par ce partenariat, Eramet s’engage sur des délais précis pour développer un écosystème industriel local, favorisant ainsi la création d’emplois qualifiés pour les Gabonais.

Une montée au capital stratégique

L’annonce la plus marquante de cette rencontre réside dans l’évolution de la gouvernance : le Gabon accède au capital du groupe Eramet. Ce repositionnement fait de l’État un acteur incontournable au cœur de la chaîne de valeur minière mondiale. En plus de cette participation financière, l’accord prévoit la modernisation du Transgabonais, l’infrastructure ferroviaire vitale pour l’évacuation et la transformation des minerais.

Pour la Présidence de la République, cet accord  incarne une vision de « souveraineté minière ». Sous l’impulsion du Chef de l’État, le pays affirme sa volonté de s’imposer comme une puissance industrielle émergente et un acteur majeur des équilibres économiques en Afrique et à l’international. « Ce tournant décisif incarne une vision claire et assumée, celle d’un Gabon souverain, industriel et compétitif », indique le communiqué de la présidence de la République. 

En traçant cette voie vers un développement durable et inclusif, le Gabon ne se contente plus d’exporter son sous-sol, il décide désormais d’en manufacturer l’avenir sur son propre territoire.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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