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Gabon-Guinée Équatoriale : l’UA décline ses propositions pour une résolution pacifique du différend frontalier

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 7h02min
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L'Envoyé Spécial du Président de la Commission,Albert Shingiro reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Ce lundi 27 avril 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience au Palais Rénovation une délégation de haut niveau de l’Union Africaine (UA), conduite par l’Envoyé Spécial du Président de la Commission, Albert Shingiro. Une rencontre diplomatique qui s’inscrit dans la suite directe de l’arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 19 mai 2025 sur le différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale. 

En effet, le verdict historique de la Cour Internationale de Justice portait sur la délimitation terrestre et maritime, ainsi que sur la souveraineté des îles disputées entre les deux nations sœurs. L’UA intervient ici comme facilitateur pour garantir une exécution consensuelle et apaisée de cette décision de justice.

Au cours des échanges, l’émissaire Albert Shingiro a présenté au Chef de l’État gabonais les axes majeurs de l’accompagnement proposé par l’organisation panafricaine notamment l’adoption d’une feuille de route commune par les deux parties; la création d’un mécanisme ad hoc de délimitation pour lancer concrètement les opérations de démarcation sur le terrain; la désignation de points focaux locaux pour coordonner les équipes techniques et assurer une appropriation nationale du processus et la conclusion d’un accord de coopération transfrontalière pour pérenniser la stabilité.

La diplomatie et la paix comme boussoles

Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema s’est félicité de la qualité du dialogue et a réaffirmé son attachement aux relations fraternelles liant Libreville et Malabo. En encourageant les acteurs à privilégier la voie diplomatique, le Chef de l’État souligne la volonté du Gabon de respecter le droit international tout en préservant la paix régionale.

Cette mission de l’Union Africaine témoigne d’une volonté commune de transformer un ancien litige frontalier en un levier de coopération renforcée pour l’Afrique centrale.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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