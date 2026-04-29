Gabon : la province chinoise du Jiangsu dote le CHUL d’un véhicule d’alimentation électrique d’urgence

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Face aux défis énergétiques qui impactent le système de santé gabonais, la Chine a remis ce mardi un véhicule d’alimentation électrique d’urgence au gouvernement. Ce dispositif de 500 kW est spécifiquement affecté au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) pour garantir la sécurité des soins.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) dispose désormais d’un rempart mobile contre les délestages. Ce mardi 28 avril 2026, l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, a officiellement remis les clés d’un véhicule d’alimentation électrique de secours de 500 kW au gouvernement gabonais. Réceptionné par Philippe Tonangoye, ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, cet équipement stratégique est un don de la province chinoise du Jiangsu.

Sécuriser les unités de soins critiques

Le choix du CHUL comme bénéficiaire n’est pas fortuit. Principal établissement de santé de la capitale, l’hôpital subit de plein fouet les perturbations du réseau électrique national. Jusqu’à présent, les groupes électrogènes fixes de l’établissement montraient des signes de faiblesse lors de coupures prolongées, menaçant la continuité opérationnelle dans les zones les plus sensibles.

Grâce à sa mobilité et sa puissance, ce nouveau véhicule permettra d’alimenter immédiatement les blocs opératoires, les services de réanimation et les laboratoires en cas d’urgence. Pour le ministre Tonangoye, il s’agit d’une « réponse concrète » aux orientations du chef de l’État visant à améliorer la résilience des infrastructures vitales.

Un partenariat stratégique renforcé

« J’espère que cet appui contribuera à assurer un approvisionnement stable en électricité et à soutenir le fonctionnement des infrastructures essentielles », a souligné l’ambassadeur Zhou Ping. Ce geste illustre la vitalité de la coopération bilatérale entre Libreville et Pékin. Au-delà du matériel, c’est un signal fort envoyé aux populations sur la priorité accordée au social et à la santé.

En intégrant ce dispositif de pointe, les autorités gabonaises marquent une étape décisive dans la gestion des crises énergétiques en milieu hospitalier, où chaque minute de courant peut sauver une vie.